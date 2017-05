Kultur Ensdorf

01.05.2017

(sön) Mit dem Protestsong "Koa Weizn an da Bar" legte Chris Gnerlich gleich richtig los. Im Anschluss an die Vernissage der Ausstellung "Neue Heimat Oberpfalz" im Kreuzgang des Klosters sang und sprach der bayerische Kabarettist zu den Themen Migration und Integration. Wie bei Hans Söllner und Fredl Fesl regiert bei ihm die freche Mundart - und natürlich kommt auch das Zwischenmenschliche nicht zu kurz.

Bei seinem Lied "Bin eh für den Friedn" sang Chris Gnerlich über Gewalt und den Versuch, diese zu bewältigen. Der Demos, Hippies und auch Fußball einbindende Song wurde zu einem generationenübergreifenden gesellschaftspolitischen Rundumschlag. Die Flüchtlingsproblematik, das Engagement für Migranten führe zur sich wiederholenden Frage "Bin ich für den Frieden?", ist der Kabarettist überzeugt. Sein deutliches "Ja, ich bin" aber werfe die Fragen auf, warum viele Politiker ihren persönlichen politischen Erfolg vor die Nächstenliebe stellten, warum Kriegsmaschinen nach Libyen geliefert und auch Kriegswaffen illegal exportiert würden. Jeder denke nur ans Geld, den Eigenprofit, kritisierte Gnerlich: "Die Habgier beherrscht die Welt." Mit Bomben würden Unschuldige getötet, "aber uns gehts guat, mir schaun weg".Das sagen auch die Lieder von Gnerlich aus: Fremdenhass schafft sich Raum, jeder denkt nur an sich selbst. Ehrlichkeit sei aber das, was Menschlichkeit ausmache, was den Menschen vom Affen unterscheide. Sein Song mit dem provokanten Titel "Mir bombn eichn Friedn scho nu owa" brachte es bissig-ironisch auf den Punkt: "Die laufen schon davon, wenn ein Paar Raketen knallen. Sie wollen leben, laufen weg aus Syrien, wollen nach Deutschland kommen." Aber die Fluchtwege seien durch Stacheldraht versperrt, auf die Flüchtlinge werde auch geschossen. Wo bleibe da die Menschlichkeit, die Nächstenliebe? Mit Applaus dankten die Besucher für eine nachdenklich, ja betroffen machende Stunde.