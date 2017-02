Mekka für Gitarrenmusik

Kultur Ensdorf

Seit fast 20 Jahren wird Ensdorf stets zum Winterende zum Mekka der Gitarrenliebhaber und Hobbygitarristen. Die Fans der sechs Saiten kommen von Landsberg bis Thüringen, um in Workshopgruppen unterschiedlichen Niveaus und Inhalts ihr Gitarren-Know-how aufzustocken. Auch, und gerade Anfänger finden das richtige Angebot. Zehn Dozenten vermitteln von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. März, Teilnehmern, wie sie richtig üben, was einen Song ausmacht oder welcher Groove wie zu spielen ist. Bei der Musik geht's querbeet: Rock, Pop, Blues, geistliche und südamerikanische Lieder. Am Sonntag krönt der gemeinsame Gottesdienst die Bemühungen und entschädigt für rote Fingerkuppen und Verspannungen. Das Ensdorfer Bildungshaus will fehlende fachliche Kenntnisse und Qualifikationsdefizite von Musikern und Gruppen ausgleichen. Ein Bestandteil ist der Gitarren-Crash-Kurs, der Pädagogen, Gruppenleiter und Nachwuchskräfte in Pfarreien, Gemeinden und Verbänden anspricht. Anmeldung unter www.kloster-ensdorf.de/veranstaltungen noch bis Freitag, 3. März.