Kultur Ensdorf

25.01.2017

Nach einem Jahr Pause kommen die "4 Unverdorbenen " des Neunburger Kunstvereins am Sonntag, 5. Februar, um 19.30 Uhr mit ihrem Programm "Von komischen Käuzen - bayerisch-österreichischer Satiregipfel" wieder einmal in den Keller des Bildungshauses. Sie bieten handgemachte Musik und hintergründigen Humor in Texten von Karl Kraus, Ludwig Thoma, Friedrich Torberg, Oskar Maria Graf, Ernst Jandl, Erich Fried, Fritz Grünbaum und Fred Endrikat. Mitwirkende sind Klaus Götze (Gitarre), Jürgen Zach (Bass, Gesang), Franz Schöberl (Akkordeon) und Karl Stumpfi (Rezitation). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen (Platzreservierungen unter Kloster.Ensdorf@donbosco.de oder 09624/92 00 11). Bild: sön