Kultur Ensdorf

17.05.2017

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim kommt zu einem Konzert nach Ensdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach). Am Donnerstag, 22. Juni, gibt das berühmte Militärorchester im Klosterinnenhof ein Benefizkonzert zugunsten der Ensdorfer Pfarrkirche St. Jakobus. Der Erlös des Konzerts, das die Feuerwehr Thanheim veranstaltet, kommt der Renovierung der Ensdorfer Pfarrkirche zugute. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm - nicht nur in Sachen Militär- und Marschmusik, sondern mit allen Musikrichtungen wie Operette, Musical oder James-Last-Sound. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz