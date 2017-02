Kultur Ensdorf

28.02.2017

28.02.2017

(sön) Der Titel der derzeitigen Ausstellung im Kreuzgang des Klosters heißt "Meditation in Bewegung". Meditation bedeutet, das Innere erfahren; Bewegung meint, das Innere im Äußeren erklären, und die Bilder teilen das Licht. Unterdessen kam noch der Tanz dazu. Die beiden Tänzer malten mit ihren Bewegungen. Wer hier mit dabei war, erlebte einen Prozessionstanz - beginnend am Haupteingang des Klosters. Mit den Zuschauern gingen die Tanzperformancekünstler Heidemarie Reier und Heinz Michael Fischer aus Ansbach gemeinsam einen Weg durch den Innenhof in die Hauskapelle im zweiten Stock. Betanzte Innenräume begegneten dem Außenraum des Klosters und umgekehrt. Die unterschiedlichen Zugänge und Interpretationen zu den Werken von Evelyn Mulzer äußerten sich in der Musik, in der Stille sowie in gesprochenen Gedichten und Texten. Umgesetzt in Gesten, Bewegungen bis hin zu den Requisiten wie in einem zur Kugel gewickelten goldenen Band.

Der Tanz entstand als Improvisation im Moment. Choreographiert waren nur der Weg und die Stationen im Kreuzgang, im Zwischenraum oder im Dahinter der Bilder. "Meditation in Bewegung" war leise und laut, fordernd, sich aufdrängend, aber auch zurückhaltend und verwandlungsreich wie die Bilder der Ausstellung. Diese ist noch täglich von 9 bis 17 Uhr zu sehen, bis Sonntag, 5. März. Dann beginnt um 15 Uhr die Finissage, zu der alle eingeladen sind.