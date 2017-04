Politik Ensdorf

02.04.2017

0 02.04.2017

"Rund ums Quadrat" - unter diesem Motto stellte Maler Siegfried Link zu Beginn der Gemeinderatsitzung seine Bilder vor, die derzeit im Rathaus ausgestellt sind. Nach einem Blick in die Geschichte der Malerei von Bildern mit Quadraten ging der Künstler auf seine Werke ein und zeigte auf, dass auch mit Bildern dieser Art durchaus Gefühle wie Harmonie oder Abendstimmung ausgedrückt werden können.

Für die neue Kinderkrippe in Ensdorf ist inzwischen die baurechtliche Genehmigung eingetroffen. Die förderrechtliche Erlaubnis wird wohl noch etwas dauern, da sich die Richtlinien geändert haben - allerdings zugunsten der Gemeinde. Es fehlen aber derzeit konkrete Ausführungsbestimmungen. Um die Ausschreibung vornehmen zu können, ohne dass dies förderschädlich ist, muss ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt werden, was einstimmig beschlossen wurde.Ensdorf ist bereits im Verfahren der bayerischen Breitbandförderung. Dabei werden die größeren Orte der Gemeinde ausgebaut. Da noch 425 000 Euro an bayerischen Zuschüssen zur Verfügung stehen, sollen die Ortsteile Seidlthal, Hirschwald-Ost, Ober- und Unterbernstein, Thannlohe, Schön, Zieglhütte, Langenwies, Rannahof, Schwabenhof, Ruiding und Dornberg mit diesem Geld in einem weiteren bayerischen Förderverfahren ausgebaut werden. Um bei überhöhten Angebotspreisen nötigenfalls die Auswahlprozedur abbrechen zu können, sollte der Eigenanteil der Gemeinde nicht höher als 60 000 Euro sein.Die Firma IK-T wird beauftragt, die Gemeinde bei der Umsetzung des zweiten Förderverfahrens zu unterstützen. Zusätzlich soll ein Masterplan zur Glasfaser-Leerrohr-Mitverlegung in Auftrag gegeben werden.

Aus dem Gemeinderat

In Zusammenarbeit mit den Heimatpflegern ermöglicht es die LAG Regionalentwicklung, Anwesen mit Hausnamen zu versehen (Acryl-Schilder). 60 Prozent der Netto-Kosten übernimmt das EU-Förderprogramm "Leader - Hausnamen für die Enkel sichtbar machen". Den Eigenanteil (etwa 25 Euro) bei rund 40 in Frage kommenden Gebäuden in Ensdorf zahlt auf Rats-Beschluss (eine Gegenstimme) die Gemeinde.Gegen die Anhörung der Gemeinde Kümmersbruck zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Siedlerstraße I" hatten die Räte nichts.Laut Bürgermeister Markus Dollacker soll der Telekom-Mobilfunkmast Ende Mai seinen Betrieb komplett aufnehmen.Im Sportheim wurde eine Alarmanlage installiert.In Wolfsbach wurde der ehemalige Kanalanschluss der Schule erneuert.Als neuer Bauhofmitarbeiter wird Dominik Prößl eingestellt.Wie das Landratsamt mitteilte, wird der Container-Standplatz am alten Feuerwehrhaus gepflastert.Die SPD-Fraktion präsentierte Hans Eichenseer als ihren neuen Fraktionssprecher. (tra)