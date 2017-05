Politik Ensdorf

26.05.2017

26.05.2017

Investieren und trotzdem Schulden abbauen - das wünschen sich sicher viele Kommunen. In Ensdorf soll es nicht nur bei dieser Idealvorstellung bleiben.

Unimog ersetzen

Bewilligung da

Der Haushalt sieht trotz hoher Ausgaben einen Schuldenabbau von 577 000 Euro vor. Damit würde die Gemeinde am Jahresende mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 495 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen. Die Räte beschlossen den Haushalt für das Jahr 2017 einstimmig. Der Rekordhaushalt liegt bei 6,5 Millionen Euro. Kämmerer Josef Donhauser und Verwaltungsleiter Josef Rester hatten gute Arbeit geleistet.Falls Geld übrig bleibt, sollen die Planung eines neuen Bauhofes - beantragt von der CSU - sowie eines barrierefreien Zugangs zum Wittelsbacher Saal (von SPD und FW gewünscht) noch heuer in Angriff genommen werden. Bürgermeister Markus Dollacker stellte dies für die zwei Projekte in Aussicht.Den Ausbau des Platzes vor dem Waaghäusl stellten die Gemeinderäte zurück. Das Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2020 und den Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2020 genehmigten sie einstimmig. Das Gremium war sich einig, den alten Unimog des Bauhofes (Baujahr 1992) und den dazu gehörigen Auslege-Mäher (Baujahr 1984) zu ersetzen. Außerdem wird ein Unimog U423 mit dem Baujahr Dezember 2016 mit Auslege-Mäher und Salzstreu-Automat für 270 427 Euro gekauft.Der Auftrag für die Umgestaltung des oberen Pausenhofes der Mittelschule Ensdorf hat die Gemeinde für 26 734 Euro an die Firma Schäffer Erd- und Pflasterbau aus Freudenberg vergeben. Unter anderem muss das alte Pflaster entfernt werden. 51 991 Euro kostet es die Gemeinde, kaputte Straßenteile zu reparieren.Die Fraktionsmitglieder waren außerdem der Anhörung der Gemeinde Ursensollen für den Bebauungs- und Grünordnungsplan Gewerbegebiet Gewerbepark A6, Teil 4 und der Änderung eines Teilbereichs des Bebauungsplans Gewerbegebiet Gewerbepark A6, Teil 2 (eine Gegenstimme) einverstanden.Auch gegen die Anhörung der Gemeinde Ebermannsdorf für den Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Ebermannsdorf und der Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gab es keine Einwände. Die Bewilligungsbescheide für die Förderung und den vorzeitigen Baubeginn der Kinderkrippe sei eingetroffen, berichtete Dollacker. Die Gemeinde könne nun Angebote einholen.

Rahmendaten

Verwaltungsetat: 3 684 200 Euro Vermögensetat: 2 833 200 Euro Gesamtetat: 6 517 400 EuroVerwaltungshaushaltWichtige EinnahmenGewerbesteuer: 300 000 Euro Anteil an der Einkommenssteuer : 1 183 500 Euro Schlüsselzuweisung : 665 000 Euro Gebühren und Entgelte : 275 000 Euro Zuweisungen und Zuschüsse : 435 100 EuroWichtige AusgabenZuführung zum Vermögenshaushalt : 492 500 Euro Personalausgaben : 630 700 Euro Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand : 545 800 Euro Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen : 792 400 Euro Kreisumlage : 808 000 EuroVermögenshaushaltWichtige EinnahmenZuführung vom Verwaltungshaushalt : 492 500 Euro Entnahme aus der Rücklage : 1 948 200 Euro Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen : 378 500 EuroWichtige AusgabenErwerb von beweglichen Anlagevermögen : 548 500 Euro Baumaßnahmen : 1 350 100 Euro Tilgung von Krediten : 577 000 EuroGrößere InvestitionenFeuerwehrauto Ensdorf (Anzahlung): 100 000 Euro Erneuerung - Pausenhof Mittelschule: 50 000 Euro Bauhof - Neuanschaffungen: 400 000 Euro Dienstleistungszentrum "Don Bsoco" : 158 100 Euro.Breitbandkabel: 270 000 Euro Kinderkrippe : 700 000 Euro Barrierefreier Übergang Kinderkrippe - Kindergarten : 115 000 Euro Sportheim - Heizung und Außenanlage : 90 000 Euro Straßenreparaturen : 75 000 Euro Kanalmaßnahmen : 75 000 Euro Friedhof Ensdorf und Wolfsbach : 75 000 EuroDienstleistungszentrum "Don Bsoco" : 158 100 Euro (tra)