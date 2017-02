Politik Ensdorf

22.02.2017

Es kann bald los gehen mit der Baumaßnahme Kinderkrippe. Denn mit dem Abriss des Lobenhofer-Hauses wird Platz für die neue Einrichtung geschaffen.

Umrüstung auf LED

Die Friedhofsmauer

Ein wichtiger Punkt im Gemeinderat Ensdorf handelte von Zahlen. Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Sabine Müller, legte den Bericht der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 vor. Demnach wurden alle relevanten Prüfungsgebiete und Haushaltsstellen sachlich und rechnerisch stichprobenartig kontrolliert, und es konnten keine Beanstandungen festgestellt werden.Bei den Investitionsmaßnahmen wurden die drei Bauvorhaben Sanierung der Brücke in Leidersdorf, Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED in der Mittelschule Ensdorf und Erneuerung der Friedhöfe in Ensdorf und Wolfsbach genauer geprüft. Bei der Sanierung der Leidersdorfer Brücke war die Abrechnungssumme identisch mit dem Angebot. Die Maßnahme Beleuchtung Mittelschule Ensdorf ergab trotz eines Nachtragsangebots letztendlich eine Minderung von über 4500 Euro im Vergleich zur Angebotssumme. Auch die Sanierung der Tore und Friedhofsmauer in Ensdorf kam abschließend um über 5000 Euro billiger.Mehrkosten in Höhe von knapp 13 000 Euro entstanden bei den Arbeiten an der Friedhofsmauer in Wolfsbach. Diese wurden dem Gemeinderat während der Baumaßnahme bekanntgegeben, vom Planungsbüro erläutert und vom Gemeinderat genehmigt. Des Weiteren ergab der Vergleich der Haushaltsplan-Ansätze mit den Ergebnissen der Jahresrechnung keine wesentlichen Überschreitungen. Positiv vermerkte Müller, dass im Haushaltsjahr 2015 trotz aller Investitionen der Schuldenabbau fortgesetzt wurde. Einstimmig erteilte der Gemeinderat die Entlastung für das Haushaltsjahr 2015.Einigkeit herrschte bei zwei Personalien. Josef Leikam wurde für die Belange der Menschen mit Behinderung als Inklusionsbeauftragter und die Vorsitzende des Wandervereins, Annemarie Dollacker, als Seniorenbeauftragte bestellt.In seinen Bekanntgaben informierte Bürgermeister Markus Dollacker, dass bei der Kindergarten-Abrechnung kein Defizit angefallen sei und die Kirchenstiftung die zu viel gezahlten Abschläge zurückerstatten werde. Für die Kanaldokumentation wurde das Ingenieurbüro Janka aus Schwandorf als günstigster Anbieter beauftragt.