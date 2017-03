Politik Ensdorf

30.03.2017

30.03.2017

"Fake News und ein ganz großer Schmarrn aus der untersten Schublade", so SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann, sei die Aussage von MdL Harald Schwartz, "dass Martin Schulz die Kreuze in den Schulen abhängen will".

Neuwahlen SPD-Ortsverein Ensdorf



Vorsitzender: Hans Ram



Stellvertreter: Werner Scharl



Kassiererin: Angela Wenzl



Schriftführerin: Sigrid Gebhardt



Seniorenbeauftragte: Marga Grosser



Beisitzer: Johann Eichenseer, Augustin Berschneider, Rita Thomas, Rolf Peuker, Petra Braun-Göldner und Michael Eichenseer



Kassenprüfer: Michael Harrer und Sieglinde Scharl

(sön) Und auch MdL Reinhold Strobl legte bei der Jahreshauptversammlung des Ensdorfer SPD-Ortsvereins im Gasthaus Dietz nach: "Wenn MdL Schwartz und Riedens Altbürgermeister Gotthard Färber zur Förderung von Badsanierungen vor Ort vieles versprechen und die Kassen des bayerischen Finanzministers voll sind, es gibt keine Förderung - das ist die Linie der Bayerischen Staatsregierung." Er selbst, so Strobl auch als Mitglied des Haushaltsausschusses des bayerischen Landtags, erachte die Unterstützung zu Badsanierungen ebenso wichtig wie mehr Finanzmittel für Sozialwohnungsbau, Kindergärten oder Infrastruktur. "Aber die CSU blockiert".Ortsvorsitzender Hans Ram verwies bei seinem Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr. Einen Höhepunkt stellte die Feier des 40-jährigen Bestehens des SPD-Ortsvereins dar. "Ein Fest, bei dem die örtlichen Vereine mit Fahnenabordnung ihre Verbundenheit zeigten." Ram berichtete von Mitgliederversammlungen, Teilnahme am Ferienprogramm, Ortsbegehungen, Vereinsausflug und weiteren Aktivitäten wie etwa Anti-AfD-Demos. Hervorzuheben sei noch die Information zu Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche durch Pfarrer, Architektin und Restaurator."Der Standort Ensdorf der Raiffeisenbank wird gestärkt bestehen bleiben", sei die Aussage von Dr. Michael Doblinger und Karl Schlagbauer. Dies erklärte Werner Scharl, der wegen des Neubaus in Rieden bei ihnen vorgesprochen hatte. Gemeinderat Hans Eichenseer berichtete von der Arbeit in der Fraktion. Er führte aus, dass das Thema Verbrauchermarkt "nicht viel weiter ist als vor einem Jahr. Aber das liegt nicht an der Gemeinde". Der Bau der Kita, den sich Werner Scharl als Bürgermeisterkandidat vor Jahren auf die Fahnen schrieb, sei auf einem guten Weg, die Genehmigungsverfahren liefen, hieß es in der Versammlung. Vorsitzender Hans Ram zeichnete mit einem Geschenkkorb Gründungsmitglied Michael Scharl aus, der nach 25 Jahren das Amt des Seniorenbeauftragten abgab."Ein toller Ortsverein, mit Hans Ram als Leitfigur", lobte SPD-Bundestagskandidat Johannes Foitzik. Er betonte in Hinsicht auf Industrie 4.0: "Dazu müssen, um Arbeitssklaverei zu verhindern, Gewerkschaften, Sozialverbände und auch Arbeitgeber mit Politikern an einen Tisch. Der Einsatz für die Menschen in unserem Land, der Einsatz der SPD ist dafür notwendig."