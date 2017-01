Politik Ensdorf

Zwei Einbrüche innerhalb kürzester Zeit haben im Sportheim der DJK Ensdorf großen Schaden verursacht. Das soll nicht noch einmal vorkommen, entschied der Gemeinderat.

Einstimmig beschlosssen die Bürgervertreter in ihrer jüngsten Sitzung den Einbau einer Alarmanlage ins Sportheim. Dafür sollen 4000 bis 5000 Euro investiert werden. Zu Beginn der Zusammenkunft hatte Bürgermeister Markus Dollacker als Nachrücker für den ausgeschiedenen Herbert Scharl Johann Ram als neues Gemeinderatsmitglied vereidigt. Einstimmig wurde Ram in den Rechnungsprüfungsausschuss entsandt.Bereits im März 2015 hatte der Ensdorfer Gemeinderat der Firma Pongratz Schotterwerk in Wolfsbach genehmigt, die Oberflächengewässer aus dem Steinbruch über die gemeindliche Regenwasserkanalisation in die Vils einzuleiten. Für die Fortführung des Wasserrechtsverfahrens sind nun ein landschaftspflegerischer Begleitplan und für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens an der Vils Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Dem vom Planungsbüro Werner Röth aus Amberg vorgelegten Konzept wurde ebenso zugestimmt wie den vorgeschlagenen Teilflächen eines gemeindlichen Grundstücks in Uschlberg zwischen Hochbehälter und Biotop als Ausgleich.Für die vorgesehenen sechs Urnenstelen im Friedhof Wolfsbach gefiel dem Gremium der Vorschlag von Werner Scharl am besten. Dieser sieht vor, dass jeweils drei Stelen hinter der Kapelle an der Mauer und auf der freien Fläche beim hinteren Eingang errichtet werden sollen. Zum Krippen-Neubau neben dem Kindergarten wurde der Auftrag für den Abbruch der bestehenden Gebäude und die Vorbereitung des Grundstücks für die Baumaßnahmen an den günstigsten Bieter, die Firma Dötterl & Hahn aus Ursensollen, für 30 110 Euro vergeben.Keine Einwendungen gab es gegen die Anhörung der Regierung der Oberpfalz für die 26. und 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord sowie gegen die der Gemeinde Kümmersbruck für die Auslegung des Bebauungsplans "Waldhausstraße I" in Köfering. Bürgermeister Markus Dollacker informierte über ein "sensationell günstiges Angebot" der Telekom für den Breitbandausbau, der Ende 2019 abgeschlossen werden soll. Der Mobilmast der Telekom auf der Schön soll am 6. März ins Netz integriert werden. Die von Renate Kastl beantragte Beleuchtung für die Friedhofskapelle in Wolfsbach soll Thema der Klausurtagung werden.