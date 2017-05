Sport Ensdorf

21.05.2017

Die DJK Ensdorf beendete die Saison mit einem verdienten Dreier und sicherte sich damit in der Abschlusstabelle Platz sechs, was angesichts der prekären Lage, in der sich die Mannschaft von Coach Christof Schwendner in den letzten Wochen befand, ein Riesenerfolg ist. Anders die Lage des FV Vilseck, die aufgrund der Niederlage und des Sieges von Vohenstrauß gegen Grafenwöhr trotz der enormen Aufholjagd nach der Winterpause als dritter Absteiger den Gang in die Kreisliga antreten müssen.

Etwas irritiert

Gäste geschockt

Dass die Vilstaler von Beginn an voll dagegen hielten, schien die Gäste zu irritieren. Sie bemühten sich zwar, brachten in der ersten Hälfte aber wenig zusammen, so dass die DJK-Defensive keine echte Torchance zuließ. Auch auf der Gegenseite geriet das FV-Gehäuse erst kurz vor der Halbzeit in ernsthafte Gefahr, als ein 20-m-Freistoß von Sebastian Hummel vom Innenpfosten ins Feld zurücksprang. Kurz danach setzte sich Andreas Weiß auf der linken Seite durch, seine scharfe Hereingabe drückte DJK-Torjäger Sebastian Hummel zum 1:0 für die Heimelf über die Linie. Kurz nach dem Wechsel der nächste Paukenschlag, als erneut Sebastian Hummel zum 2:0 traf.Vilseck war kurz geschockt und hatte Glück, dass der Elfmeterpfiff nach Foul ihres Torhüters an Stefan Grabinger ausblieb (58.). Erst nach einer Stunde sorgten die Gäste erstmals für Torgefahr. Zunächst zielte Daniel Dietrich aus guter Position über den DJK-Kasten (62.), wenig später vereitelte DJK-Keeper Bodo Pangerl nach einer unübersichtlichen Situation vor dem DJK-Gehäuse mit einem tollen Reflex den Anschlusstreffer der Gäste (65.). Der fiel in der 75. Minute per Strafstoß durch Daniel Dietrich nach Foulspiel an Felipe Araujo.Vilseck drängte nun auf den Ausgleich, doch Tormöglichkeiten gab es nur noch auf der anderen Seite nach schnellen Kontern der Platzherren durch Sebastian Siebert, dessen Tor wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde (78.) und dessen 16-m-Schuss nach einem Solo haarscharf am FV-Pfosten vorbeistrich (89.).