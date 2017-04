Sport Ensdorf

14.04.2017

44

0 14.04.201744

Nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Abstiegrelegationsplatz. Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende des Tabellendreizehnten SV Hahnbach muss die DJK Ensdorf plötzlich nach unten schauen. Und im neuen Jahr endlich dreifach punkten. Am Osterwochenende haben die Vilstaler dazu zwei Gelegenheiten: Am Samstag gegen den TuS Kastl, am Montag beim SC Katzdorf.

Um gegen die aggressiven und kampfstarken Gegner zu bestehen, muss bei den Ensdorfern vor allem eins besser werden: Die eigene Leistung. "Wir müssen die aktuellen Probleme in den Griff bekommen: Gegentore nach Standards und nur ein Tor aus dem Spiel heraus seit der Winterpause", fordert DJK-Coach Christof Schwendner. Gegen die Abstiegskandidaten Tännesberg und Vohenstrauß spielte die DJK zum Teil besorgniserregend schwach. Am Ende musste man in beiden Spielen froh sein, einen Punkt ergattert zu haben. Hoffnung macht aber die zweite Halbzeit in Vohenstrauß. Da deutete die Mannschaft um Kapitän Stefan Trager an, was sie eigentlich drauf hat. Hier gilt es anzuknüpfen.Gegen die Kastler hat die Schwendner-Truppe ordentlich Wiedergutmachung zu leisten. Im Hinspiel kassierte man eine empfindliche 1:4-Niederlage. "Da wurden wir vorgeführt", sagt der DJK-Trainer. Die schlechteste Saisonleistung der Ensdorfer - abgesehen vom Rückspiel gegen Tännesberg und der ersten Halbzeit in Vohenstrauß. Kastl erwischte damals einen Sahnetag und konterte die DJK immer wieder eiskalt aus. Darauf müssen sich die Ensdorfer wohl wieder einstellen. Bedeutet: Ballverluste im Aufbauspiel vermeiden.In Katzdorf hat sich die DJK Ensdorf bisher immer schwer getan. Ein Sieg gelang dort noch nie, während man daheim in drei Spielen drei Erfolge feierte. Im Hinspiel rangen die Ensdorfer den SC mit 2:1 nieder. Im DJK-Lager stellt man sich erneut auf ein kampfbetontes Spiel ein.Dabei muss Schwendner auf Abwehr-Boss Bastian Windisch verzichten. Er zog sich einen Muskelfaserriss zu und fehlt mindestens zwei Wochen. Erfreulich: Daniel Bachfischer ist wieder dabei. Ob Sebastian Siebert spielen kann, ist noch fraglich - der Rücken. Erst am Montag darf Matthias Dotzler wieder eingreifen, dann ist seine Sperre abgelaufen.