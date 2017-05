Sport Ensdorf

01.05.2017

01.05.2017

Ein von den Torchancen ausgeglichenes Spiel entscheidet der 1. FC Schwarzenfeld für sich - auch dank seines Torwarts Felix Hofmann. Ensdorf bleib nur das Nachsehen.

Die Anfangsphase der Bezirksliga-Partie gehörte der DJK, die bereits nach zwei Minuten nach einem Freistoß von Julian Trager die erste Möglichkeit hatte. Kurz danach kam auf der Gegenseite der agile Jeremy Schmidt um die berühmte Stiefelspitze zu spät. Praktisch im Gegenzug blieb ein elfmeterwürdiges Foulspiel im FC-Strafraum ungeahndet. Schwarzenfeld fand allmählich besser ins Spiel und ging nach 20 Minuten durch Sebastian Bauer in Führung, wobei es allerdings zuvor stark nach Abseits roch. Im Anschluss war der Tabellenzweite das tonangebende Team, das durch Bernd Heinisch (40.) und einen Freistoß von Sebastian Bauer (59.) gute Möglichkeiten hatte zu erhöhen, zweimal aber am gut reagierenden DJK-Keeper Max Hauer scheiterte. Nach etwa einer Stunde übernahmen die Hausherren das Kommando. In der 71. Minute hatte Stefan Grabinger nach einem schönen Spielzug die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber an FC-Schlussmann Felix Hofmann. Der bewahrte fünf Minuten später seine Mannschaft mit einer sensationellen Parade erneut vor dem Ausgleichstreffer, als er einen Torabschluss von Matthias Dotzler nach schöner Vorarbeit von Sebastian Siebert glänzend parierte. In der 78. Minute versenkte Jeremy Schmidt nach einem Konter das Leder zum vorentscheidenden 0:2. In der Schlussminute zeigte der FC-Schlussmann erneut seine Klasse, als er einen Schuss von Sebastian Siebert über den Querbalken lenkte.