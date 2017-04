Sport Ensdorf

Eine herbe Enttäuschung bot die DJK Ensdorf ihren Fans im Heimspiel gegen den Tabellenletzten der Bezirksliga Nord, den TSV Tännesberg. Nicht nur das Ergebnis (2:2) war ernüchternd, sondern die Art und Weise, wie dies zustande kam. Bis auf Bastian Windisch und Andreas Weiß erreichte kein DJK-Feldspieler Normalform.

Dabei begann das Match verheißungsvoll, denn bereits nach zwei Minuten führte die Truppe von DJK-Coach Christof Schwendner mit 1:0 durch einen von Sebastian Hummel souverän verwandelten Strafstoß nach Foul an Julian Trager. Kurz darauf nach einer tollen Kombination der zweite Treffer, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurecht nicht anerkannt wurde. Nach drei Minuten war es jedoch vorbei mit der DJK-Herrlichkeit, und den Gästen gelang nach einem Eckball und Konfusion in der DJK-Abwehr durch Roman Kalan der Ausgleich (12.). Im Anschluss schenkten sich beide Teams nichts an fußballerischen Unzulänglichkeiten. Die Platzherren wurden stärker, vergaben jedoch ihre guten Gelegenheiten. Zunächst Andreas Weiß nach Vorlage von Sebastian Siebert (35.), dann Bastian Windisch per Kopfball (44.), den TSV-Schlussmann Ales Valente ebenso glänzend parierte wie einen Schuss von Sebastian Siebert (45.).Wer nach dem Wechsel eine Besserung des bescheidenen Niveaus erhoffte, wurde getäuscht. Tännesberg hatte in der 53. Minute die Möglichkeit, in Führung zu gehen, der Kopfball von Michael Eichhorn allein vor DJK-Keeper Max Hauer war zu schwach. Nachdem Matthias Dotzler per Gelb-rot (DJK, 60.) und Roland Ludescher nach Notbremse mit Glatt-Rot (TSV, 82.) für Platz auf dem Platz gesorgt hatten, ging Tännesberg nach einem Konter durch Michael Eichhorn erneut in Führung (85.). Praktisch im Gegenzug wurde Julian Trager im TSV-Strafraum von den Beinen geholt, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. In der 90. Minute nach einem klaren Foul an Andreas Weiß im TSV-Sechzehner, wofür Michael Weig die Gelb-Rote Karte sah, dann erneut Strafstoß, den Sebastian Hummel zum 2:2 verwandelte.