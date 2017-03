Sport Ensdorf

17.03.2017

17.03.2017

Wieder Kampf auf kleinem Platz

Ensdorf. (tra) In einem weiteren Heimspiel der Bezirksliga Nord erwartet die DJK Ensdorf am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr die SV TuS/DJK Grafenwöhr. Am letzten Wochenende mussten die Vilstaler im Nachholspiel eine 0:1-Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter SV Raigering hinnehmen. Die Truppe von DJK-Coach Christof Schwendner zeigte aber in dem hart umkämpften Match vor allem in der zweiten Hälfte eine klasse Leistung und hätte ein Remis verdient. Auch die Grafenwöhrer bestritten ein Nachspiel und mussten nach tollem Kampf beim Tabellendritten Pfreimd ebenfalls eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Die Gäste stehen derzeit auf Tabellenplatz 12 mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsinhaber SV Hahnbach. Allerdings weist Hahnbach zwei Spiele weniger auf, so dass die Grafenwöhrer jeden Punkt benötigen, um nicht noch akuter in den Abstiegskampf verstrickt zu werden. Dementsprechend motiviert wird die Truppe von SV-Trainer Stefan Richter in Ensdorf auftreten. Sollte es - wie von den Meteorologen vorhergesagt - wieder regnen, findet wohl auch die sonntägliche Begegnung auf dem kleineren Trainingsplatz statt. Dann ist vor allem Kampfkraft gefragt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Die Mannen um DJK-Kapitän Stefan Trager werden wieder alles in die Waagschale werfen, um die ersten Punkte in diesem Jahr einfahren. Personell muss der DJK-Coach auf die Verletzten Roman Bär und Fabian Westiner sowie auf Roman Reinhardt verzichten, und auch der Einsatz von Julian Trager (Erkältung) ist nicht sicher.