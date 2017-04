Sport Ensdorf

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Einen eminent wichtigen Sieg feierte die DJK Ensdorf im Nachholspiel gegen den SV TuS/DJK Grafenwöhr. Es war der erste in diesem Jahr, mit dem sich die Mannschaft von Coach Christof Schwendner endlich einmal belohnte. Mit enormer Laufbereitschaft und großem kämpferischen Engagement verdienten sich die Vilstaler diesen Erfolg, der sie im Kampf gegen den Abstieg erst einmal etwas durchschnaufen lässt.

Doch der Ligaerhalt ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Die Mannen um Kapitän Stefan Trager müssen in jedem der vier ausstehenden Begegnungen versuchen zu punkten. Auch wenn es wie am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr im Heimspiel gegen den Spitzenreiter FC Schwarzenfeld geht. Die Naabtaler führen derzeit das Dreigespann (Schwarzenfeld, Pfreimd, Raigering) an der Tabellenspitze an, das sich in großer Regelmäßigkeit ganz vorne ablöst.Schon der Tabellenplatz alleine sagt alles über die Qualität der Truppe von FC-Trainer Wolfgang Stier aus. Das Ziel kann als Spitzenreiter kurz vor Saisonende nur lauten: Aufstieg. Dazu ist ein Sieg in Ensdorf erforderlich, denn die Verfolger sitzen den Schwarzenfeldern dicht im Nacken. Von der Tabellenkonstellation her nehmen die Gäste ganz klar die Favoritenrolle ein. Doch die DJK wird versuchen, ihrerseits das Match für sich zu entscheiden. Und mit der gegen Grafenwöhr gezeigten Einstellung und Leistung ist es sicherlich möglich, auch gegen den Spitzenreiter zu bestehenden und sich für die knappe Hinspielniederlage zu revanchieren.Verzichten muss DJK-Coach Christof Schwendner lediglich auf die verletzten Martin Liebl und Bastian Windisch.