Sport Ensdorf

17.04.2017

18

0 17.04.201718

Eine richtige Torchance, ein Tor, drei Punkte: Der TuS Kastl zeigt sich am Karsamstag in Ensdorf extrem effizient. Und die DJK-Spieler haben extrem Pech in der Schlussphase.

Jeder hat gekämpft und alles rein gelegt. Christof Schwendner, Trainer der DJK Ensdorf

Die Gäste konzentrierten sich vor allem darauf, hinten dicht zu stehen. Das reichte. Denn die DJK Ensdorf bekam auch diesmal ihre zwei Probleme nicht in den Griff. Wie in den vier Spielen zuvor kassierte die Truppe von Trainer Christof Schwendner ein Gegentor nach einem Standard. Diesmal fiel es nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld - TuS-Torjäger Johannes Kölbl köpfte ein.Das zweite Manko ist weit offensichtlicher: Die DJK-Kicker bekommen den Ball einfach nicht über die Torlinie. Chancen hatte man genug. Denn: Die Leistung der Gastgeber stimmte. Schwendner war damit zufrieden: "Jeder hat gekämpft und alles rein gelegt." Nur wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor. Bereits nach zwei Minuten hatte Martin Liebl aus zehn Metern die Führung auf dem Fuß. Der Stürmer brauchte jedoch zu lange, um den Querpass von Julian Trager zu kontrollieren. Ein Kastler Abwehrspieler blockte im letzten Moment. Die DJK marschierte weiter nach vorne, war im Mittelfeld sehr präsent, gewann fast alle Zweikämpfe. In der 14. Minute erlief Julian Trager eine Kopfballrückgabe, aber TuS-Keeper Oliver Harsch warf sich in den Schuss aus kurzer Distanz und rettete. Zehn Minuten später bediente Johannes Luschmann Sebastian Siebert. Der hielt aus fünf Metern seinen Fuß hin - wieder klärte Harsch reaktionsschnell. Kurz darauf verpasste Kapitän Stefan Trager eine Hummel-Hereingabe um Zentimeter.Danach schlichen sich Fehlpässe ins Ensdorfer Spiel. Einer davon war fatal. Johannes Kölbl war plötzlich auf und davon. DJK-Torhüter Max Hauer kam raus und senste den Kastler um. Hauer sah Gelb, der TuS bekam einen Freistoß - auf einmal stand es 0:1 (30.).In der zweiten Halbzeit drückte die DJK weiter, der Ball war kaum mehr in der Ensdorfer Hälfte. Die Vilstaler liefen immer wieder an. Klare Möglichkeiten hatten sie aber nur noch wenige, die Gäste verteidigten geschickt. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Sebastian Siebert, als er einen Eckball unbedrängt im Fünfmeterraum vorbei köpfte (58.). In der Schlussphase hatten die Ensdorfer in zwei Situationen Pech: Der starke Andreas Weiß wurde im Strafraum klar getroffen - der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Kurz vor Schluss fiel das 1:1, das Tor von Julian Trager zählte aber nicht: Das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits.