10.03.2017

0 10.03.2017

Der SV Raigering kommt mit der nötigen Motivation zum Nachholspiel nach Ensdorf: Denn bei einem Sieg winkt eine spezielle Belohnung.

Mit dem Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SV Raigering startet die DJK Ensdorf am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr in die Restrunde der Bezirksliga Nord. Wie die fünf Vorbereitungsspiele zeigen, scheinen die Gäste für dieses Derby gerüstet zu sein. Den Landesligisten Etzenricht und Burglengenfeld trotzen die Panduren jeweils ein 2:2-Unentschieden ab. 0:2-Niederlagen gab es gegen den Bayernligisten FC Amberg und gegen den Landesligisten SV Sorghof und die Generalprobe beim Kreisligisten TuS Hirschau gelang mit einem 2:0-Sieg.An Motivation dürfte es der Truppe von Trainer Martin Kratzer auch nicht fehlen, denn bei einem Erfolg in Ensdorf würde der SV die Tabellenspitze vor dem FC Schwarzenfeld übernehmen.Auch die DJK Ensdorf geht hoch motiviert in dieses Match. Zum einen will man sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren, zum anderen die sehr gute Heimbilanz weiter ausbauen und sich in der Tabelle nach oben verbessern.Die Vorbereitung verlief aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse nicht optimal. Die Spiele beim Regensburger Kreisklassisten DJK Großberg (1:0) und beim A-Klassisten Hohenfels (7:2) brachten wenig Erkenntnisse. Mehr Aussagekraft hatte das letzte Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten SpVgg Pfreimd. Beim 3:2-Erfolg hinterließ die Mannschaft um Kapitän Stefan Trager einen guten Eindruck, so dass man in Ensdorf zuversichtlich in das Derby geht, auch wenn die Favoritenrolle bei den Gästen liegt. Entscheidend könnte sein, welche Mannschaft sich auf dem Ausweichplatz der DJK besser zurecht findet. Personell kann DJK-Coach Christof Schwendner, der den Abgang von Torjäger Dominik Siebert nach Gebenbach verkraften muss, mit Ausnahme von Roman Bär (Zerrung) und Roman Reinhardt (Trainingsrückstand) aus dem Vollen schöpfen.