13.02.2017

David Sperlich von der DJK Ensdorf holte in Ingolstadt die Bronzemedaille bei der süddeutschen Judo-Meisterschaft. Die Sportler mussten sich über jeweils drei Wettbewerbe, die in den Regionen Bayern, Baden und Württemberg stattfanden, qualifizieren. Sperlich kämpfte sich in den Qualifikationsturnieren als Jahrgangserster der Altersgruppe U18 jeweils in die Medaillenränge. Durch die Kompetenz seines Coaches Manfred Schmid, der seine Kommandos vom Mattenrand aus beisteuerte, erreichte das Team drei Siege und eine Niederlage.

Obwohl Sperlich im zweiten Durchgang nach Freilos unglücklich mit einer Niederlage gegen Karl Bschlangaul von der TSG Backnang ins Rennen ging, konnte er im Anschluss seine Klasse bemerkenswert unter Beweis stellen. Den Folgekampf gegen Lucas Bohnet vom Württemberger JC Herrenberg beendete er nach 1:30 Minuten. Lukas Ühlein von der DJK Aschaffenburg stand als nächster Gegner auf der Matte. Beide sind im Kader des Bayerischen Judoverbandes und kennen nicht nur deshalb die jeweiligen Kampftechniken sehr genau. Aus diesem Grund war es nicht verwunderlich, dass der Kampf in den Golden Score musste. Dort kassierte Ühlein seine zweite Verwarnung aufgrund von Passivität und verlor deshalb. Im vierten Kampf stand die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft auf dem Spiel. Sperlich schlug hier Linus Harsch vom Vfl Sindelfingen, dritter Deutscher Meister 2016 und zwei Jahre älter, in der Verlängerung. Harsch wurde nach unglaublichen acht Minuten im Golden Score mit der dritten Verwarnung aufgrund von Passivität bestraft und disqualifiziert.Sperlich fährt deshalb unerwartet zur deutschen Judomeisterschaft der Altersgruppe U18 am 4. März in Herne (Nordrhein-Westfalen).