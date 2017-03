Sport Ensdorf

Mit einem knappen 1:0-Sieg im Nachholspiel bei der DJK Ensdorf schießt sich der SV Raigering an die Spitze der Bezirksliga Nord. Der Treffer ist aber nach Ansicht der Hausherren nicht ganz astrein gefallen.

Überraschung: 0:1

In dem hart umkämpften Match auf dem schwer bespielbaren Ausweichplatz in Ensdorf verzeichneten die Gäste in den ersten 30 Minute klare Vorteile. Die Panduren erspielten sich auch die erste klare Möglichkeit durch Michael Meyer, dessen Schuss von Bastian Windisch gerade noch abgeblockt wurde (7.).Zehn Minuten später verfehlte nach einem Eckball ein Kopfball von Florian Hiltl nur haarscharf das DJK-Gehäuse. Auch im weiteren Verlauf hatte die DJK-Abwehr Schwerstarbeit zu leisten, um den Führungstreffer der Gäste zu vermeiden. Nach einer halben Stunde wurden die Platzherren stärker. Ihre erste Chance hatte Torjäger Sebastian Siebert, der nur knapp vorbeizielte. Kurz danach setzte sich Sebastian Hummel auf der linken Seite durch, seine scharfe Hereingabe konnte Sebastian Siebert aber nicht verwerten.In diese gute Phase der Ensdorfer vor der Halbzeit fiel dann etwas überraschend der Siegtreffer. Michael Meyer setzte sich am Rande der Legalität gegen Bastian Windisch durch und überwand per Drehschuss DJK-Keeper Max Hauer.Nach dem Wechsel gab es Einbahnstraßenfußball der DJK in Richtung des SV Raigering, der sich lediglich auf das Halten des Ergebnisses beschränkte und nur noch hohe und weite Bälle nach vorne schlug und für keinerlei Torgefahr mehr sorgte. Anders die Hausherren, für die in der 50. Minute nach einem schönen Spielzug Sebastian Siebert an SV-Schlussmann Tobias Schoberth scheiterte. 20 Minuten später strich ein Geschoss von Daniel Bachfischer nur knapp neben das SV-Gehäuse und eine Minute danach bewahrte der SV-Schlussmann seine Elf nach einem Schuss des agilen Andreas Weiß vor dem Ausgleich. In der Schlussphase verfehlte Martin Liebl knapp den SV-Kasten, so dass den Mannen um DJK-Kapitän Stefan Trager, der in kämpferischer Hinsicht ein echtes Vorbild war, der verdiente Ausgleichstreffer verwehrt blieb.