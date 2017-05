Sport Ensdorf

07.05.2017

20

0 07.05.201720

Auf der Generalversammlung der DJK Ensdorf am 17. März hat der Verein den Austritt seiner Fußball-Jugendabteilung aus der JFG Vilstal beschlossen. Jetzt will man neue Wege gehen.

Auch Eltern für Neuanfang

Respekt wichtig

Gegenbesuch vereinbart

"Ziel der JFG war, dass alle beteiligten Stammvereine der JFG im Seniorenbereich von gut ausgebildeten Nachwuchsspielern profitieren sollten, das regelmäßige Nachrücken von einheimischen Spielern für die jeweiligen Stammvereine war vereinbart", schreibt Markus Bauer, der Jugendleiter DJK Ensdorf, in einer Presseinfo. "Aufgrund der letzten Vorkommnisse in der JFG Vilstal war die richtungsweisende Entscheidung, einen neuen, vertrauensvollen Partner für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen zu suchen, unumgänglich, aber auch reiflich überlegt."Natürlich sei der Austritt aus der JFG Vilstal nicht ohne Zustimmung der Eltern und Spieler beschlossen worden. An zwei Elterninfoabenden sowie in vielen persönlichen Gesprächen habe man die Beweggründe für den Austritt erläutert. Sowohl die Eltern als auch die Mitglieder des Vorstands der DJK Ensdorf stimmten danach für einen Neuanfang."In der neuen Spielgemeinschaft (SG) mit der SpVgg Ebermannsdorf wird man den jungen Kickern neben dem Spaß am Spiel und der Bewegung die zwischenmenschlichen Werte näherbringen, den Fairnessgedanken vertiefen, respektvolles Verhalten anderen gegenüber vermitteln sowie die Identifikation mit dem eigenen Stammverein fördern", kündigt Bauer an.Für eine erfolgreiche Jugendarbeit sei aus Sicht der SG-Verantwortlichen auch ein durchgehendes Ausbildungskonzept sehr wichtig, das derzeit mit den Trainern erarbeitet werde. "Engagierte und qualifizierte Trainer wurden für alle Altersklassen gefunden, und mit Daniel Bauer und Jonas Roidl befinden sich derzeit zwei Eigengewächse der DJK Ensdorf in der Trainerausbildung zum C-Schein Kinder und Jugendliche, die sie in Kürze abschließen werden, um dann ihre ersten Erfahrungen an der Seite eines erfahrenen Trainers sammeln zu können." Dazu werde für alle Torhüter der künftigen SG ein spezielles Torwarttraining angeboten.Bereits in den Osterferien fand ein erstes Kennenlerntreffen der neuen Spielgemeinschaft statt - alle Spieler und Eltern aus Ebermannsdorf waren zu Gast bei der DJK Ensdorf. Über 50 Kinder sowie 70 Eltern wurden von den DJK-Verantwortlichen Georg Roidl und Markus Bauer sowie, auf Ebermannsdorfer Seite, von Christoph Pusch und Jürgen Jäger begrüßt und über den Stand der Entwicklung der neuen Spielgemeinschaft informiert. Auch die beiden Vorstände der Stammvereine waren dabei.Nach dem offiziellen Teil gab es für alle Kinder Pizza, und danach wurde gemeinsam Fußball gespielt. In den Pfingstferien ist bereits der Gegenbesuch bei der SpVgg Ebermannsdorf vereinbart.