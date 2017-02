Sport Ensdorf

"Insgesamt 147 Personen legten in den letzten 20 Jahren das Deutsche Sportabzeichen bei der DJK Ensdorf ab", blickte Cordula Schmidt bei Verleihung der Abzeichen zurück.

Waren es im ersten Jahr nur drei Kinder, die die verschiedenen Disziplinen erfolgreich absolviert hatten, so legten im vergangenen Jahr 42 Personen, sprich 32 Erwachsene sowie zehn Kinder und Jugendliche, das Deutsche Sportabzeichen ab.33 Mal konnte das Abzeichen in Gold, sieben Mal in Silber und zwei Mal in Bronze vergeben werden. Die jüngste Teilnehmerin war Samira Grünwald mit acht Jahren. Elf Teilnehmer waren älter als 50 Jahre, wobei die Leistungen von Oswald Huger (71 Jahre), Heinz Ruzok (73) und Hans Haas (78) besonders hervorzuheben sind.Sehr viele der Teilnehmer sind "Stammkunden", wie Monika Auer aus Rieden (15 Mal), Monika Auer aus Ensdorf (14), Hans Auer (12), Sabine Scherer, Cordula Schmidt, Anneliese Donhauser (je 11) sowie Angela Dotzler, Karin Scharl und Josef Auer (je 10). Mit dem Ablegen des Abzeichens soll die sportliche Betätigung angeregt und damit die Gesundheitsvorsorge gefördert werden, weshalb viele Krankenkassen den Erwerb mit einem Bonus belohnen.Josef Auer gibt seinen acht teilnehmenden Wachtmeistern sogar einen Tag Sonderurlaub.DJK-Vorsitzender Lothar Trager gratulierte allen zu ihren Leistungen, "die nicht einfach zu erbringen sind", und lobte Cordula Schmidt, "bei der das Deutsche Sportabzeichen bei der DJK Ensdorf in besten Händen liegt."