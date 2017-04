Vermischtes Ensdorf

18.04.2017

3

0 18.04.2017

Am Ostersonntag hat die katholische Pfarrgemeinde den Festgottesdienst in der idyllisch gelegenen Wallfahrtskirche der Vierzehn Nothelfer auf dem Eggenberg gefeiert. Der Kirchenchor umrahmte, begleitet von Chorleiter Gerhard Tschaffon auf der historischen Manderscheidt-Orgel, musikalisch den von Pater Hermann Sturm zelebrierten Gottesdienst.

Weihejubiläum im Herbst

Im Anschluss daran hatte Gerhard Tschaffon, der zugleich Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Ensdorf ist, für Pfarrer Sturm eine Überraschung parat. Als Kultur fördernder Verein wolle der 2007 gegründete Heimat- und Kulturverein, der sich die Bewahrung überlieferten Kulturguts im Bereich Ensdorf und Umgebung auf die Fahnen geschrieben hat, die Renovierung und Restaurierung der Pfarrkirche St. Jakobus unterstützen. Als Anteil des Vereins übergab Tschaffon 2000 Euro.Hoch erfreut über die Spende zeigte sich Pater Hermann Sturm. Er erklärte, dass am 8. Oktober das "300-jährige Weihejubiläum unserer Pfarrkirche feiern wollen, die bis dahin in neuem Glanz erstrahlen soll". Der Anmerkung von Gerhard Tschaffon, dass der Innenhof vor der Pfarrkirche zur renovierten Pfarrkirche nicht passe, dass er ihn "ganz greißlich" finde, pflichtete Sturm bei.Er habe dies schon vor Jahren ins Auge gefasst. Und wenn von der Kirchenrenovierung Geld übrig bleibe, "dann gehen wir das an", betonte der Geistliche. Man müsse jedoch bedenken, dass der Innenhof hälftig je der Pfarrei und der Gemeinde gehöre. "Auch den Denkmalschutz müssen wir einbinden." Auf jeden Fall aber wolle der dem gewiss nicht reichen Heimat- und Kulturverein für die Spende ein herzliches "Vergelt's Gott" sagen, so Sturm.