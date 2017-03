Vermischtes Ensdorf

26.03.2017

26.03.2017

Starkbierzeit auch im Senioren- und Pflegeheim St. Jakobus: Der Rieger Hans spielte auf seiner Quetschn zünftig auf, sang vom wunderschönen Gamsgebirg, den Bergen in Tirol und träumte von "am Madel und am Flascherl Wein".

Bockbier diene zur Stärkung in der Fastenzeit, betonte Sozialbetreuerin Elke Augsperger. "Wenn das so ist, dann Prost", blies Pater Simon (Simone Trepesch) bei seinem Biergebet ins gleiche Horn. In ihm bat der Vater den Wirt, ihm den Weg zum Bier zu weisen und seine tägliche Ration zu sichern: "Und gib uns die Kraft, weiter zu trinken, damit mein Rausch komme und meine Promille geschehen, wie im Bierzelt, so auch in der Kneipe." Da schmeckte allen eine Halbe süffiger Bock, aber natürlich gab es auch Antialkoholisches. Küchenchef Mario Hellerl hatte für eine deftige Brotzeit, warmen Leberkäs mit Kartoffelsalat, Sorge getragen. Davor aber sang Anni Spitzl Gstanzeln wie "Die Deandl von Eisdorf hom an seltsamen Gang, mit oan Haxn mahns Gros, mitm andern heigns zam". Simone Trepesch konterte "Wenn's bayrisches Bier rengt und Broadwürscht schneit, dann bitt'n wirn Herrgott, dass des Weda so bleibt." Danach noch ein furioser Auftritt der Betreuungskräfte Astrid Kerner als Quizmaster und Anita Holliday als "leicht doofe" Spitzenkandidatin, die als Beruf "zuständig für die Rollenverteilung im Theater - aber nur im Damen-Klo" angab.Auch im zweiten Sketch sorgten die beiden für viel Spaß bei ihrer Zugfahrt zu einer Auktion, "bei der der Schreibtisch versteigert wird, auf dem Friedrich Schiller seinen Wilhelm Tell geschrieben hat". Alle sangen mit beim "Happy Birthday", als Elke Augsberger der St.-Jakobus-Bewohnerin Gertraud Ehebauer zum 79. Geburtstag gratulierte.