Vermischtes Ensdorf

08.05.2017

10

0 08.05.201710

Mit einer neuen Betrugsmasche am Telefon versuchten Unbekannte, einen 56-jährigen Ensdorfer aufs Kreuz zu legen. Der reagierte jedoch goldrichtig.

Der Mann erhielt längere Zeit täglich Anrufe, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass gegen ihn eine Pfändung laufe. Er solle die Taste 1 des Telefons drücken, um weitere Informationen zu bekommen. Der Ensdorfer ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen und legte einfach auf.Was passiert wäre, hätte er die 1 gedrückt, schildert der Pressebericht der Amberger Polizeiinspektion: "Durch das Drücken der Taste 1 wird man direkt an eine kostenpflichtige Hotline weiterverbunden und muss dafür Gebühren entrichten. Diese Betrugsmasche ist bayernweit schon mehrfach festgestellt worden." Die Polizei mahnt zudem, Aufforderungen von unbekannten Anrufern nicht unbedacht Folge zu leisten. "Im Zweifel sollte man den Anrufer in der Behörde zurückrufen."