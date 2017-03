Vermischtes Ensdorf

06.03.2017

Auch im Kloster Ensdorf gibt es einen Bockbieranstich. Dort existiert zwar keine eigene Brauerei mehr, aber die Salesianer bedienen sich ihrer alten Verbindungen zum Kloster Weltenburg und veranstalteten deshalb heuer schon zum fünften Mal ein Fest rund ums Starkbier und seine Tradition in der Fastenzeit. Ensdorfs Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein sprach von einer "guten und fruchtbaren Zusammenarbeit mit der ältesten Klosterbrauerei der Welt", in der schon Bier hergestellt wurde, als die Salesianer noch gar nicht in der Vilstalgemeinde waren.

Aber in der Zeit des Barock hatten die zwei Klöster nach seinen Worten eines gemeinsam: Cosmas Damian Asam war in beiden zu Hause und gestaltete die Kirchen. Nach ihm sei auch das Starkbier der Weltenburger benannt, der Asam-Doppelbock. Von ihm zapfte Liebenstein mit Unterstützung durch Bierkönigin Julia II. und die Bierprinzessinnen Lisa I. und Valerie I. am Samstagabend das erste Fass an. Die Wirtshausmusikanten "D'Stoderer und Er" gingen von Tisch zu Tisch spielend und zwischen den Gasträumen hin und her. Dazu sangen sie und zogen mit Trinksprüchen vom Leder. Braumeister Wolfram Seebauer gab Einblicke in die Besonderheit des Starkbiers und seiner Herstellungsart als untergärig mit einer Stammwürze von 18 Prozent und einem Alkoholgehalt von 6,9 Prozent.Der Bierfachmann führte tief in die Welt des Asam-Doppelbocks und auch des Altvater-Weizenbocks (Stammwürze 16,6 und Alkoholgehalt 7,1 Prozent) ein. Bei einem Quiz zum Thema waren zehn "bierige" Preise zu gewinnen. Über die ersten drei freuten sich Franz Metschl, Luise Ram und Michael Dollacker. Die Zuhörer ließen sich neben dem dunklen Gerstensaft Deftiges aus der Klosterküche schmecken.