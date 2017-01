Vermischtes Ensdorf

05.01.2017

05.01.2017

Die örtliche Jugendfeuerwehr war schon immer auf unterschiedlichsten Gebieten aktiv. Deshalb wird sie auch heuer abgeleerte Christbäume aus Privathaushalten abholen und entsorgen. Als Termin wurde Samstag, 14. Januar, ab 9 bis ungefähr 16 Uhr anberaumt.

Die Jahresbilanz des Feuerwehr-Nachwuchses kann sich sehen lassen. Neben etlichen Übungen, allein im vergangenen Jahr waren es über 80, und der Teilnahme an vielen Wettbewerben im In- und Ausland engagierten sich die jungen Leute auch im Dorf. Alle Jahre räumen sie das Bachbett durch und lassen sich so für die Ortsverschönerung einspannen. Zudem kontrollieren sie regelmäßig die Hydranten im Dorf auf ihre Funktionstüchtigkeit und nehmen den Haushalten die Entsorgung von Christbäumen ab.Nach dem Einsammeln werden die abgeleerten Nadelbäume gehäckselt und als Biomasse zu Mulch verarbeitet oder als Hackschnitzel einer thermischen Verwertung zugeführt. Die Christbäume werden grundsätzlich kostenlos eingesammelt, eine Spende erleichtert dem Feuerwehr-Nachwuchs allerdings die Finanzierung der Teilnahme an einschlägigen Wettbewerben auch im Ausland.