Vermischtes Ensdorf

13.04.2017

13.04.2017

Die Macher des Schützenvereins Edelweiß verstehen zu feiern. Und so hatten sie die Pokalverleihung für den zum 15. Mal ausgeschossenen Wolfsbecker Dorfpokal nicht nur mit dem ersten Höhepunkt im Schießjahr, dem Osterschießen, sondern auch mit einem zünftigen Bockbierfest verbunden.

Wolfsbach. (sön) Schützenmeister Heinrich Graf begrüßte dazu zahlreiche Gäste im Gasthaus Schützenheim. Sebastian Eck spielte zünftig zur Unterhaltung auf. Eine deftige Brotzeit gab es zur Einstimmung und als Unterlage zum süffigen Bockbier, bevor Schießleiter Matthias Ehebauer die Gewinner des Osterschießens verkündete. "25 Schützen nahmen daran teil", freute sich Ehebauer. Geschossen wurde auf Glück und die Osterscheibe.Bei der Serie Glück waren die ersten Gewinner Christina Drick mit einem 9-Teiler, Thomas Drick (36) und Ramona Nißl (78). Mit einem 16-Teiler gewann Karl Schmid die von Emma und Konrad Riedl gestiftete und von Johann Frind bemalte Osterscheibe. Ihm folgten Renate Marschall (63) und Christina Drick mit einem (86) auf den Plätzen. Die Teilnehmer auf Scheibe wurden ebenso wie die Schützen auf Glück mit Sachpreisen ausgezeichnet.Traditionell in der Fastenzeit fand der Wettkampf von Familien, Stammtischen und anderen Gruppierungen um den Wolfsbacher Dorfpokal statt. "Auch heuer traten wieder 14 Mannschaften am Schießstand gegeneinander an", hob Heinrich Graf hervor, der gemeinsam mit Schießleiter Matthias Ehebauer die Gewinner auszeichnete. Als erstes wurden zehn Teilnehmer mit Urkunden gewürdigt, die Teiler unter 100 erzielt hatten. Marvin Thomas stand hier mit einem 15-Teiler vor Mathias Graf (20) und Edwin Marschall (34) an der Spitze. Ihnen folgten Tobias Eckert (35), Heiner Eichenseer (44), Brigitte Graf (59) und Günter Schindler (64) auf den Plätzen.Spannend wurde es bei der Verleihung des Dorfpokals, eines Wanderpreises, den im Vorjahr das Team "Die Familie Marschall" vor "Asbach" und dem Team "Die Dricks" gewonnen hatte. In diesem Jahr errangen den Pokal und einen Gutschein über 50 Liter Bier mit einem 930-Gesamtteiler die "Niederfelder" vor den "Schlanken Bierbauchkuglern" (1122-Gesamtteiler, 30 Liter Bier) und "No Name" (1429-Gesamtteiler, 20 Liter Bier).Die "Dricks" landeten mit einem 1437-Gesamtteiler auf Platz vier vor den "Schnauzerern" (1586). Den Trostpreis, den Schwanzlpokal, konnte heuer für seinen 4612-Gesamtteiler der "Tschechen-Clan" in Empfang nehmen.