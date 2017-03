Vermischtes Ensdorf

Gut besucht waren die Bürgerversammlungen der Gemeinde in Ensdorf, Thanheim und Wolfsbach, in denen Bürgermeister Markus Dollacker zunächst die 2213 Personen zählende Gemeinde vorstellte. Gute Nachrichten hatte er zum Schuldenstand parat.

Ersatzauto gemietet

Bus-Abfahrtszeiten Weitere Themen waren der Ausbau des Klosterhofes (Gerd Krause), was nach Ansicht von Bürgermeister Dollacker erst nach Abschluss der Kirchenrenovierung und des Ausbaus der sogenannten Museumsräume im Klosterkomplex Sinn mache.



Eine ausgiebige Diskussion ergab sich in Wolfsbach um die Busfahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs aufgrund der zeitweisen Sperrung wegen des Neubaus der Brücke in Theuern, wobei sich eine bessere Lösung nicht abzeichne. Hauptthemen in Thanheim waren der Breitbandausbau und das fehlende Mobilfunknetz, das mit der bereits mehrmals verschobenen Inbetriebnahme des Funkmastens in Ensdorf im Juni behoben sein sollte, so Dollacker. (tra)

Themen Schotterwerk



Wie Bürgermeister Markus Dollacker informierte, ist für den Fortbestand des Schotterwerks und der Bauschuttdeponie der Firma Pongratz eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser aus der gemeindlichen Kanalisation in die Vils nötig. Im Zuge der Planung wurde eine Rückhaltung mit Absetzbecken gefordert. Dies soll an der Vilstalstraße gegenüber der Leonhardi-Kapelle errichtet werden.



Neue Baugebiete



Stefan Reinwald und Gerd Krause regten in Wolfsbach und Ensdorf neue Baugebiete an, die sich laut Bürgermeister nur schwer verwirklichen lassen, da in Wolfsbach das Gebiet westlich der Vilstalstraße im Landschaftsschutzgebiet liegt und in Ensdorf Grunderwerb und die extremen Auflagen Probleme bereiten.



Ensdorfer Kindergarten



Dirk Reiter warb für flexiblere Öffnungszeiten, regelmäßige Nachmittagsbetreuung und Verpflegungsangebote, um den Kiga für Eltern, die beide berufstätig sind, attraktiver zu machen. Pfarrer Hermann Sturm erwiderte, dass der Bedarf, der in regelmäßigen Befragungen ermittelt wird, auch angeboten wird. Herbert Scharl fragte an, ob die Gemeinde in Erwägung ziehe, die Straßenausbaubeiträge auf alle Haushalte umzulegen. (tra)

Der betrug zum Jahresende 1 676 000 Euro. Damit konnte die Pro-Kopf-Verschuldung von 1006 Euro auf 764 Euro gesenkt werden. Äußerst erfreulich waren laut Dollacker die 660 700 Euro Einnahmen an Gewerbesteuer, zumal der Ansatz laut Haushaltsplan nur 248 000 Euro betrug. An Investitionen wurden 40 500 Euro für den Straßenunterhalt aufgebracht.Aufgrund eines Unfalls mit dem Ensdorfer Feuerwehrfahrzeug LF 8 musste dieses ersetzt werden. Als Übergangslösung konnte ein gebrauchtes LF 8/6 der Feuerwehrschule Regensburg voraussichtlich bis Mitte 2018 für 110 Euro im Monat angemietet werden. Da der Spreizer der Wehr nicht mehr einsetzbar war, wurde ein neuer kompletter Satz (Spreizer, Schneidgerät, Rettungszylinder und Pumpenaggregat) für 21 800 Euro gekauft. Um den Bauhofarbeitern die Mäharbeiten zu erleichtern, kaufte die Gemeinde unter anderem eine Funkraupe mit Mulchkopf für 44 400 Euro. Der Hochwasserdamm hinter dem Ensdorfer Friedhof wurde inzwischen fertiggestellt. Die Baukosten beliefen sich auf 200 000 Euro. Der Damm dient als Ausgleich dafür, dass das Baugebiet "Dienstleistungszentrum Don Bosco", in dem der Edeka- Verbrauchermarkt ansiedelt werden soll, aus dem Hochwasser-Rückstaubereich herausgenommen wurde. Auf Nachfrage von Richard Schindler berichtete Dollacker über weitere Schwierigkeiten, die eine Bauausführung des Marktes verzögern. Diese waren insbesondere die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet sowie eine Planänderung, die notwendig war, um einen entsprechenden Sicherheitsabstand zur Kreisstraße bei der Bauausführung zu erreichen.Das Gemeindeoberhaupt hofft, dass heuer zumindest noch ein Satzungsbeschluss erfolgen wird. Die Breitbanderschließung soll heuer beginnen. Im ersten Verfahren hatte die Telekom Deutschland GmbH mit einer Deckungslücke von 538 785 Euro das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt und wurde vom Gemeinderat bereits beauftragt. Somit liegt der Anteil der Kommune bei 53 879 Euro, den Rest übernimmt der Freistaat Bayern. Die zweite Ausschreibung erfolgt im Frühjahr für die Ortsteile Dornberg, Langenwies, Rannahof, Schwabenhof, Ruiding, Seidlthal, Ober- und Unterbernstein, in denen noch keine 30 Mbit/sec Bandbreite erreicht werden.