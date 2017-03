Vermischtes Ensdorf

10.03.2017

Schon seit Januar laufen bei der DPSG-Theatergruppe in Ensdorf die Vorbereitungen für das Stück "Der Bulle von Rosenheim". Die Premiere (Sonntag, 23. April, um 14 Uhr) und die weiteren Vorstellungen (Sonntag, 23. April, um 19 Uhr, Freitag, 28. April, um 19 Uhr, Samstag, 29. April, 19 Uhr sowie Sonntag, 30. April, um 14 Uhr) sollen schließlich gelingen.

Im Stück aus der Feder von Bernd Helfrich geht es um den Rosenheimer Kriminalkommissar Bergmeier (Jürgen Hahn). Ihn verschlägt es durch eine Motorradpanne auf den Hof von Oma Berta Lindner (Bettina Scharr), den die Tochter Karin (Annika Braun) mit ihrem Mann Sepp (David Breitkopf) bewirtschaftet. Die Antiquitätenhändlerin Beatrix Stäblein (Agnes Graf) hat sich in dem vorhandenen Fremdenzimmer eingemietet.Durch einige Vorkommnisse und Gesprächen auf dem Hof ist der Kommissar in Alarmbereitschaft, er wittert ein Verbrechen, das er mit der Unterstützung des Polizeimeisters Hans Pfeifer (Jochen Lehr) aufklären will. Tom Bogner (Christoph Rester), Cordulas (Laura Braun) Freund, Tochter von Karin und Sepp, gerät ebenfalls unter Verdacht. Was das Schwein mit dem Namen Berta, die EU-Förderrichtlinien und das Autohaus Bogner mit dem Ganzen zu tun haben, kann man sich im Theatersaal des Klosters Ensdorf anschauen.Kartenreservierung täglich ab 16 Uhr bei Herbert Scharl (0151/40 03 23 45. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen sechs Euro, Jugendliche bis 16 Jahre vier Euro.