Vermischtes Ensdorf

31.01.2017

0 31.01.2017

Mit einem Festgottesdienst feierten die Salesianer ihren Ordensgründer Don Bosco. Dessen Todestag jährte sich am 31. Januar.

Europa wackelt

Aufruf zur Geduld

Kraftquelle und Herausforderung, sich mit verwegenem Mut für Benachteiligte einzusetzen, sind für Don Bosco sicherlich die Seligpreisungen im Evangelium - quasi das geistliche Testament Jesu - gewesen. Festprediger Pater Stefan Stöhr

(sön) Gemeinsam mit Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein, Pfarrer Pater Hermann Sturm und weiteren drei Salesianerpatres zelebrierte Pater Stefan Stöhr, Provinzökonom aus München, den feierlichen Gottesdienst im Mehrzweckraum des Bildungshauses. Der Projektchor umrahmte unter Leitung von Jürgen Zach und Saskia Woschée mit internationalen Liedsätzen die große Feier."Ich freue mich", so Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein eingangs, "dass so viele mit uns dieses Fest feiern". Täglich würden wir von Entscheidungen des neuen US-Präsidenten überrascht, so einleitend Festprediger Pater Stefan Stöhr.Europa, das für uns so selbstverständlich geworden sei, wackelt, wird in Frage gestellt, "und unsere Kirche hat zwar mit Papst Franziskus einen Hoffnungsträger an der Spitze, doch strukturell verdunstet vieles, was für uns bisher selbstverständlich war". Wenn man Berichte über die Umbrüche in Kirche und Gesellschaft aus der Zeit Don Boscos lese, komme einem so manches mit unserer heutigen Sicht vertraut vor.Kraftquelle und Herausforderung sich mit verwegenem Mut für Benachteiligte einzusetzen, seien für Don Bosco sicherlich die Seligpreisungen im Evangelium - quasi das geistliche Testament Jesu - gewesen.Stöhr: "In ihnen verurteilt Jesus jede Gewalttätigkeit, ruft uns zu Geduld und Werken der Barmherzigkeit auf. Er konfrontiert uns damit, nicht vorschnell zu verurteilen, sondern im besten Sinn nach Gerechtigkeit zu streben. Und letztlich werden wir aufgefordert, uns für den Frieden einzusetzen, den unsere Welt heute so notwendig braucht." Das Rezept Don Boscos habe sich, so Pater Stefan Stöhr, in den drei großen "Z" manifestiert. Das Vertrauen zu Gott gepaart mit Zuneigung, Zutrauen und Zuversicht den jungen Menschen gegenüber.Don Bosco habe sich allen jungen Menschen, besonders denen mit denen sich zu seiner Zeit keiner abgeben wollte, zugeneigt. Er habe allen, die als Nichtsnutze verschrien waren, etwas zugetraut und habe ihnen als Freund und Wegbegleiter durch konkrete Hilfestellungen Zuversicht geschenkt."Und das Rezept, das Don Bosco seinen Salesianern mit auf den Weg gegeben hat, funktioniert noch heute weltweit über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg - jenseits politischer Verhältnisse", betonte Stöhr.In den Fürbitten bat Bruder Robert Reiner um Boscos Fürsprache: "Hilf allen Mitgliedern der Don-Bosco-Familie ihre Berufung treu zu leben und auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen, und hilf, dass der indische Salesianer Pater Tom, der sich seit März vergangenen Jahres in der Gewalt islamistischer Terroristen befindet, bald wieder frei kommt".Beim anschließenden Stehempfang fanden sich die Gottesdienstbesucher zu Gesprächen zusammen. Die Don-Bosco-Blaskapelle unter Leitung von Bruder Georg Bayerl spielte dazu auf.