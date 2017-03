Vermischtes Ensdorf

16.03.2017

0 16.03.2017

Wolfsbach. Zur Jahreshaupt- und Dienstversammlung hatte die Feuerwehr Wolfsbach ins Schützenheim eingeladen. Vorsitzender Heinrich Eichenseer freute sich über etliche Ehrengäste. 226 Mitglieder, darunter 16 Personen unter 18 Jahre und 74 über 60 Jahre alt, zähle derzeit die Wehr, erklärte Eichenseer.

Neue Partnerschaft

Neues Fahrzeug

Höhepunkt des Jahres sei der Florianstag in Wolfsbach im Mai gewesen. Sein Dank, so der Vorsitzende, gelte allen, "die dazu beitrugen, dass dies zu einer schönen und gelungenen Veranstaltung wurde". Teilgenommen habe die Wehr am 40-jährigen Gründungsfest der SPD-Ortsvereins Ensdorf und mit einer Abordnung am Sommernachtsfest der Feuerwehr Vilshofen.Als weitere Höhepunkte des Jahres nannte er den Besuch mit Partnerschaftsgründung bei der Feuerwehr Wolfsbach in Niederösterreich und die Kirchweih. Die Wehr habe am Fußballturnier des FC Bayern-Fanclubs teilgenommen, "und bei Regen in einer Schlammschlacht den ersten Wolfscup gewonnen".Zu erinnern sei an die Teilnahme am Volkstrauertag mit Fahnenabordnung, an das Johannifeuer der Jugend, an den Faschingsball mit Schützen- und Kirwaverein, die Nikolausfeier für Kinder und Jugendliche aber auch an die Teilnahme am Dankgottesdienst zum 75. Geburtstag von Pfarrer Hermann Sturm. Elf Vorstandssitzungen hielt man ab.Eichenseer verwies auch auf die Teilnahme an der Dienstversammlung der Inspektion 2 in Freudenberg. Sein Dank gelte allen Helfern sowie der Fahnenabordnung für die Unterstützung bei öffentlichen Auftritten. In diesem Jahr noch dem Arbeitsteam des Festausschusses, der sich bereits schon sehr stark eingebracht habe.Trotz hoher Ausgaben konnte Kassier Markus Vogl einen positiven Kassenstand vorweisen. Herbert Bergmeier, der mit Edwin Marschall die Kasse geprüft hatte, lobte die sorgfältige Kassenführung. Das neue Fahrzeug (MLF) für die Wehr Wolfsbach solle, betonte Bürgermeister Markus Dollacker, "nach meiner Meinung spätestens 2019 zum 125. Jubiläum in Betrieb gehen".Die Vorschläge der Wehr zum Fahrzeug nannte er überlegt und nachvollziehbar. Sein Dank gelte allen Aktiven für ihren Einsatz aber auch dem Feuerwehrverein für die Unterstützung der Helfer.