Ensdorf

29.01.2017

29.01.2017

"We believe in almighty Father, we believe in his only Son", sang eingangs der Projektchor. Unter der Leitung von Jürgen Zach und Saskia Woschée gestalteten die Sänger mit internationalen Liedsätzen den Gottesdienst zum Fest von Ordensgründer Don Bosco.

Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein hieß im Mehrzweckraum des Bildungshauses nicht nur viele Gläubigen willkommen, die das Don-Bosco-Fest mitfeierten, sondern auch Festprediger Pater Stefan Stöhr, Provinzökonom aus München. In seiner Predigt betonte dieser: "Wenn wir heute unseren Ordensgründer feiern, dann tun wir dies nicht aus geschichtlichem Rückblick, sondern als Aufbruch und Ermutigung in seinem Geist." Man begleite mit seiner Methode heute konkret junge Menschen ein wichtiges Stück im Leben.Was aber sei das Rezept Don Boscos gewesen? "Ein Rezept, das er in den Turbulenzen seiner Zeit genutzt hat, um so ein beeindruckendes Werk ins Leben zu rufen, das 150 Jahre nach seiner Gründung weltweit erfolgreich für junge Menschen tätig ist", erklärte Stöhr. (ausführlicher Bericht folgt).