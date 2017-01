Vermischtes Ensdorf

25.01.2017

25.01.2017

Bei einer Dienstversammlung der Feuerwehr, die sich der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus anschloss, ließ Kommandant Hubert Haller das abgelaufene Jahr Revue passieren. 41 Feuerwehrdienstleistende, darunter zwölf Frauen, hätten 38 Einsätze abgearbeitet, berichtete er: zwei Fehlalarme, drei Brandeinsätze sowie 33 technische Hilfeleistungen. Verschiedene Übungen (Dienstplan, Funk, THL-Abzeichen, Maschinisten und Atemschutz) seien absolviert worden.

Zwei Schwerverletzte

Jugend übt fleißig

Einen Atemschutzlehrgang habe "die erste weibliche Ensdorfer Atemschutzgeräteträgerin Jasmin Kotzbauer" besucht, einen Funklehrgang Lukas Gebhardt, Jonas Kotzbauer und Georg Wein jun. Den Kommandantenlehrgang absolvierte Martin Reiser, den Gruppenführerlehrgang Wolfgang Reiser und beim Fahrertraining in Kreuth waren Wolfgang Reiser und Maximilian Wein. Haller ging auch auf den Unfall mit dem Fahrzeug LF8 bei einer Funkübung ein, "bei dem zwei Feuerwehrkameraden schwerverletzt wurden". Er zeigte dazu Bilder vom Fahrzeug mit Totalschaden. Als Ersatz sei ein LF8/6 von der Feuerwehrschule Regensburg ausgeliehen worden, "das bis zum Eintreffen eines neuen Fahrzeugs von der Feuerwehr Ensdorf benutzt werden kann". Es sei mit Geräten der Ensdorfer Wehr bestückt, kleine Umbaumaßnahmen seien vorgenommen worden.Für die Wehr wurde ein neuer Rettungssatz (Hydraulikpumpe, Rettungsspreizer SP80, Rettungsschere, zwei Hydrozylinder) angeschafft. Zwei Gruppen (sieben Frauen und sechs Männer) haben das Leistungsabzeichen THL errungen. Beim Landesentscheid 2015 in Amberg hatte sich die FFW Ensdorf für die Deutschen Meisterschaften 2016 in Rostock qualifiziert. Sie belegte dort als drittbeste von acht Mannschaften aus Bayern den 34. Platz. Der Landkreis würdigte für 40 Jahre aktiven Dienst Michael Dollacker, für 25 Jahre Christian Hammer, Johann Singer und Irene Hofmeister-Sperl mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz. Kritisch ging der Kommandant auf den zeitlichen Ablauf der Fahrzeugbeschaffung und einen Zeitungsbericht des Bürgermeisters dazu ein."Zum Jahresende hatte die Ensdorfer Jugendfeuerwehr 21 Mitglieder, darunter fünf Mädchen", teilte Jugendwart Wolfgang Reiser mit. 405 Übungsstunden haben die Jugendlichen, 591 Stunden die Ausbilder geleistet. Ausführlich ging er auf die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr ein. Für das ehrenamtliche Engagement bei Übungen und Einsätzen dankte Kreisbrandrat Fredi Weiß. Rauchwarnmelder müssten noch einmal zentrales Thema werden, betonte er.