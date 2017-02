Vermischtes Ensdorf

(sön) Im Kreise seiner Familie feierte am Montag Josef Heimler seinen 80. Geburtstag. Im Namen der Gemeinde Ensdorf gratulierte Bürgermeister Markus Dollacker und überreichte ein Geschenk.

Für die Pfarrei übergab Pfarrer Pater Hermann Sturm ein Präsent, wünschte auch für die Zukunft Gesundheit und Gottes Segen. Den Glückwünschen schloss sich ein Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an. Der Jubilar wurde in Ensdorf als Sohn der Eheleute Johann und Barbara Heimler geboren. Er wuchs mit vier Geschwistern auf und ging in die Volksschule. Ab 1951 erlernte er in München bei den Salesianern Don Boscos den Schreinerberuf, arbeitete dort noch ein Jahr als Geselle und wechselte anschließend nach Amberg in ein Möbelgeschäft. Um mehr Geld zu verdienen, suchte er Arbeit am Bau, fand Anfang der 70er-Jahre einen Job bei der Bundesbahn im Gleisbau und ging im Jahr 1990 in Rente.1957 lernte Josef Heimler seine Frau Anneliese, eine geborene Weiß, aus Siegenhofen bei der dortigen Kirchweih kennen und lieben. 1961 schlossen die beiden den Bund fürs Leben. Sie freuen sich über zwei Töchter. 1967 bezogen sie - "wir haben beim Bau viel selbst gemacht" - ihr Haus in der Wittelsbacher Straße. Heimlers Frau Anneliese, gelernte Schneiderin, arbeitete bis zur Rente im Labor eines Kieferorthopäden.Viele Geschichten kann Heimler, begeisterter Radfahrer und Katzenliebhaber - "auch ein Schaf habe ich mir schon gehalten" - aus seinem Leben erzählen. So etwa, dass er als Gründungsmitglied vor 60 Jahren einige Jahre Fußball spielte, und sogar bei Punktespielen dabei war. Oder die Story, als Viehhändler Hans Fischer aus Ebermannsdorf mit Zenzl die letzte Kuh von Landwirt Adalbert Pirzer in Wolfsbach abholte, "dem Bauern, bei dem ich immer gerne mitgeholfen habe". Und natürlich war er als ehemaliger Salesianer-Lehrling auch bei deren jährlichen Treffen in München dabei.