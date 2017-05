Vermischtes Ensdorf

28.05.2017

4

0 28.05.2017

Akrobatik, Jonglage, Zirkus, Rock'n'Roll, Spiel und Spaß für die ganze Familie: Kifit, das gesunde Fest für Kinder, auf dem Klostergelände war für die zahlreichen Besucher wieder ein besonderes Erlebnis.

(sön) Ein drei Meter großer Riese mit Zylinder hieß Kinder, Eltern und Großeltern willkommen. Initiator der Kifit-Gesundheitstage ist der ehemalige Lehrer Franz Probst, der als Zauberclown Fabellini auftritt. Geboten war nicht nur ein umfangreiches Programm (schon um 11 Uhr standen nicht nur Mädchen zum Kinderschminken Schlange), sondern auch die Aktion Pausenbrot, bei der Wert auf die richtige Ernährung gelegt wird. Die Kinder löschten den Durst mit fruchtigen Shakes und durften ganz nach ihrem Gusto Frucht- und Gemüsespieße stecken.Unter Bäumen hatten sich viele Eltern ein schattiges Plätzchen auf dem Klostergelände gesucht. Die Kinder hingegen zogen es vor, sich so richtig auszutoben. Neben mehreren Rutschbahnen animierte ein Menschenkicker zu sportlicher Betätigung. Die Ballgeschwindigkeit wurde beim Radar-Torwandschießen der Siemens-Betriebskrankenkasse gemessen, Mit 93 Stundenkilometern führte der 13-jährige Dennis die Bestenliste an. Dazwischen schnabulierten nicht nur die Kinder immer wieder fantasievoll garnierte Butter- oder Frischkäsebrote.Gegen den Durst half ein fruchtiges Getränk. Auf tollen Dreirädern, zum Teil mit Beifahrer, kurvten die Mädchen und Buben über das Gelände, Bruder Robert Reiner von den Salesianern kam beim Betrieb der Baumwipfelschaukel kräftig ins Schwitzen. Mit Inge Roidl und Petra Schimmelpfennig vom Ensdorfer Offenen Treff war Bierkastenstapeln angesagt. Moderator Roland Balzer führte durch das abwechslungsreiche Programm. Mit "Tschambo, tschambo Mambo" lud das Tanzstudio Emotions zum Kinderfitness-Tanz ein, die Akteure von Quick-Feet begeisterten mit temperamentvollem Rock'n' Roll. Clown Sepp Schabernack radelte jonglierend durchs GeländeVerzaubernd und begeisternd war der Auftritt der Living Flags: Alexander Neppl und Jonas Dürrbeck beeindruckten mit Körperakrobatik vom Feinsten. Aber auch der Kinderzirkus mit Peter Hofmann und die riesige Spielstraße kamen bei den jungen Teilnehmern gut an. Alles in allem hatten sie einen schönen Tag mit vielen Attraktionen, der ihnen lange in Erinnerung bleiben wird.