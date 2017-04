Vermischtes Ensdorf

27.04.2017

4

0 27.04.2017

(sön) "Wir müssen uns grundsätzlich überlegen, ob wir alle zehn Jahre ein Baugebiet ausweisen und dann auf Biegen und Brechen gezwungen sein wollen, die Parzellen zu verkaufen", ging SPD-Fraktionssprecher Hans Eichenseer bei der traditionellen Frühjahrsklausur von Vorstand und Fraktion in die Vollen. "Wäre es nicht besser, andere Baumöglichkeiten vorzuhalten, um den jungen Bürgern eine Möglichkeit zu bieten, in unserer Gemeinde zu bleiben?", stieß er die Diskussion an. Gemeinderat Werner Scharl bat, nicht zu vergessen, dass in den Nachbargemeinden große Baugebiete bereits zur Verfügung stehen.

"Fehlen in der Gemeinde Ensdorf weiter Baumöglichkeiten, besteht die Gefahr, dass sich unsere jungen Familien wo anders niederlassen." Als erstes würden dies Vereine mit Jugendarbeit zu spüren bekommen, so der Jugendbeauftragter Scharl. Gemeinderat und SPD-Vorsitzender Hans Ram verwies auf die Veranstaltung des Heimat- und Kulturvereins im Februar 2016, bei der Referent und Bürgermeister Georg Köppl aus Altendorf die Möglichkeiten des Bauens auch im Ortskern aufzeigte. "Wenn wir im Außenbereich kaum mehr Platz haben, dann sollten wir unbedingt die Chancen in den Ortskernen genauer unter die Lupe nehmen", unterstrich Vorsitzender Ram. Gemeinderat Augustin Berschneider gab sich überzeugt: "Wir müssen schleunigst wieder in den Prozess der Dorferneuerung einsteigen". Nur wenn man sich Gedanken mache, welche Entwicklungschancen Dorfkerne böten, werde eine Gemeinde auch handlungsfähig.Wichtiger Programmpunkt der Beratungen war das Maifest. Nachdem Vorsitzender Ram den Planungstand bekannt gegeben hatte, stellte Schriftführerin Sigrid Gebhardt den Antrag, den Erlös des Maifestes für die Renovierung der Pfarrkirche St. Jakob zur Verfügung zu stellen. Einstimmig wurde dieser Antrag von den Klausurteilnehmern unterstützt.Auch heuer ist ein Ferienprogramm in der Gemeinde geplant, gab Jugendbeauftragter Werner Scharl bekannt. Schon im Voraus wolle er Sigrid Gebhardt für die Gestaltung der Ferienbroschüre danken. "Mit Martin Schulz haben wir seit langem wieder einen Politiker, der in der Lage ist, junge Menschen mit politischen Themen zu begeistern", betonte Juso-Kreisvorsitzenden Lukas Stollner, den sich die Vilstaler Sozialdemokraten als Gastreferenten zur Klausur eingeladen hatten. Als Vorstandsmitglied des Kreisjugendrings wies Stollner darauf hin, dass Vereine, die Jugendräume ausbauen, nicht versäumen sollten, bei Baumaßnahmen finanzielle Unterstützung beim Kreisjugendring zu beantragen.