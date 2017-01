Vermischtes Ensdorf

23.01.2017

Mächtig Zoff gab es bei der Jahreshaupt- und Dienstversammlung der Feuerwehr Ensdorf. Mit versteinerter Miene nahm Bürgermeister Markus Dollacker die harsche Kritik von Kommandant Hubert Haller entgegen.

Noch einmal entschuldigt

Aktiv und spannend

Man wird voll von allen Seiten angepisst. Kommandant Hubert Haller, Feuerwehr Ensdorf

"Einen faden Beigeschmack" sah Haller beispielsweise im Verhalten des Bürgermeisters nach dem von Dollacker selbst verschuldeten Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug. Bei dem Totalschaden hatten zwei Jugendliche schwere Verletzungen erlitten. Der Kommandant monierte bei der Versammlung nun scharf, dass Dollacker die zwei Schüler erst geraume Zeit später im Krankenhaus besucht hatte. Bezüglich des Unfalls mit dem Löschfahrzeug fügte Haller an, "dass der jedem von uns hätte passieren können".Der Aktiven-Chef rügte Aussagen von Gemeinderäten. Regelrecht gemobbt fühle er sich aber durch Bemerkungen des Bürgermeisters zum Ersatzfahrzeug, an dem kleine Umbaumaßnahmen durchgeführt worden seien, und dem zeitlichen Ablauf der Fahrzeug-Neubeschaffung."Man wird voll von allen Seiten angepisst", leitete Haller einen Rundumschlag ein. Er ging bis zum Gerätehausneubau zurück, bei dem die Mitglieder der Gemeinde durch ihren Einsatz viel Geld gespart hätten. "Und auch die Kosten des Richt- und Helferfests für dieses gemeindeeigene Gebäude trug der Feuerwehrverein", stellte der Kommandant fest. "Als aktiver Feuerwehrmann kann ich mit dieser Kritik nicht leben", entgegnete Markus Dollacker. Die Aussagen Hallers könne er so nicht stehen lassen. Den Verletzten, insbesondere Jannick Kiener, spreche er noch einmal öffentlich seine Entschuldigung aus, fügte der Bürgermeister an.Zuvor zog bei der Versammlung im Feuerwehrhaus Vorsitzender Richard Reiser Bilanz. Nach zwei Todesfällen, zwei Austritten und zehn Neuaufnahmen zählt der Verein 370 Mitglieder. In seinem Rückblick erinnerte Reiser an traditionelle Veranstaltungen wie Jakobi-Kirwa, Knackwurstfest und Auskarteln des Vereinskini.Die Ensdorfer Feuerwehr nahm am Florianstag in Wolfsbach, an der 40-Jahr-Feier des SPD-Ortsvereins, an Eggenbergfest und Gemeindeschießen in Wolfsbach teil, wo Platz sieben erreicht wurde. Zur Fronleichnamsprozession und zum Volkstrauertag habe man Abordnungen gestellt, beim Helferfest Mitglieder geehrt und eine Weihnachtsfeier im Gerätehaus veranstaltet.Die acht Mädchen und Buben der Kinderfeuerwehr, die sogenannten Feuerwehrzwerge, konnten auf ein aktives und spannendes Jahr zurückblicken. Die Themen der Gruppenstunden reichten von Spielen und Basteln über Schutzausrüstung und dem Kennenlernen von Fahrzeugen und Knoten bis zum Absetzen des Notrufs.Für heuer stehen bereits einige Termine fest, wie etwa am Samstag, 25. März, der Vereinsausflug, am Sonntag, 7. Mai, der Florianstag in Rieden und am Sonntag, 21. Mai, die Teilnahme an der 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Ebermannsdorf. Positive Zahlen konnte Kassiererin Irene Hofmeister-Sperl präsentieren.