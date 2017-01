Vermischtes Ensdorf

(sön) Trotz der kalten Temperaturen waren fast 20 Leute zu der von der Umweltstation des Ensdorfer Klosters organisierten Märchenwanderung "Wintergeister und Räucherwerk" auf den Eggenberg gekommen. Naturführerin Daniela Reisch erzählte so manche Sage und erklärte auch, mit welchen makabren Bräuchen junge Mädchen früher herausfinden wollten, wer ihr Zukünftiger sein werde. Sie wusste auch, wie Frau Holle fleißige Bauern mit goldenen Sägespänen belohnt hatte. Desweiteren führte sie aus, was passiert, wenn man in den Raunächten wäscht.

Als bei Geschichten von der "wilden Jagd" die Baumwipfel ächzten und eine größere Wildschweinhorde an der Gruppe vorbei trabte, war die Gruselstimmung perfekt. Bei einer abschließenden antidämonischen Räucherung durften sich die Wanderer etwas wünschen - dank Beifuß wurden sie für Begegnungen mit der Anderswelt gewappnet.