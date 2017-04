Vermischtes Ensdorf

23.04.2017

(sön) Mit dem Lied "Einfach spitze, dass du da bist...", eröffneten fünf Mädchen und ein Junge eine kreative Kinderbibelstunde. Sie trafen sich auf Einladung der Pfarrei St. Jakobus, um ihre eigenen Kerzen zu verzieren. Die in der gestalteten Mitte stehende Kerze als Zeichen, "dass Jesus unter uns ist," wurde angezündet. Ein Gebet wurde gesprochen.

Im Gespräch wurde auf die Ostergeschichte hingeführt. Inge Roidl und Petra Schimmelpfennig lasen diese mit dem Bildtheater "Jesus ist auferstanden". "Jesus lebt" war die Botschaft dieser Erzählung. Und weiter ging es zu einem besonderen Ereignis, dem Emmausgang. Wieder an Hand eines Bildtheaters wurde die Geschichte dazu nähergebracht, die Freude der Emmausjünger vermittelt: "Jesus ist mitten unter uns - er lebt." Mit den Kindern wurden die Symbole an der Kerze besprochen, alle konnten nach eigenen Vorstellungen kreativ werden und diese gestalten. Auf diesem Weg entstanden kleine Wachskunstwerke.Nach einem Quiz, in dem Fragen zur Emmausgeschichte zu beantworten waren, sprachen alle gemeinsam ein Gebet.