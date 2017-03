Vermischtes Ensdorf

03.03.2017

03.03.2017

(sön) Nicht nur am internationalen Tag des Energiesparens (Sonntag, 5. März) verbraucht "Familie Sparer" weniger - mit dem Stromspar-Check hat ihr Jahr 365 Energie-spartage. Im vergangenen Januar hat sie am Stromspar-Check teilgenommen. Dabei fand der Stromsparbeauftragte Karl-Heinz Hofbauer vom Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) Ensdorf bei der Familie viele Einsparmöglichkeiten. Er baute unter anderem neun LEDs, eine schaltbare Steckdosenleiste sowie Durchflussbegrenzer und einen Wasserspar-Duschkopf im Wert von 68 Euro ein.

In den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf haben Haushalte mit geringem Einkommen dank individueller Beratung und moderner Energiespar-Technik damit jährlich rund 120 Euro mehr im Geldbeutel. Der Stromspar-Check ist eine individuelle Beratung im Haushalt, bei der geschulte Stromsparhelfer den Energie- und Wasserverbrauch analysieren und danach die notwendige Energiespar-Technik einbauen. Zudem gibt der Stromsparhelfer, selbst ein ehemaliger Langzeitarbeitsloser, auf Augenhöhe Tipps zum energieeffizienten Verhalten im Alltag.Das nächste Effizienzprojekt ist schon geplant: der Kauf einer neuen Kühl-Gefrier-Kombination. Wer den alten Kühlschrank und die uralte Gefriertruhe endlich entsorgt, kann damit jährlich gut 100 Euro Stromkosten einsparen, prognostiziert Karl-Heinz Hofbauer und gibt Sparern noch einige Tipps, worauf sie beim Kauf ihres "A+++"-Gerätes achten sollten. Am Stromspar-Check haben in Amberg-Sulzbach und Schwandorf mittlerweile 826 Haushalte mit geringem Einkommen teilgenommen. Auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz: Seit Projektbeginn 2012 wurden insgesamt 1035 Tonnen CO2-Emmissionen vermieden.Weitere Informationen sind im Internet ( www.zen-ensdorf.de oder www.stromspar-check.de) mit einer Übersicht aller teilnehmenden Standorte zu finden.