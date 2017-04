Monika Hofmann 40 Jahre in Diensten der Gemeinde

(sön) "Im Namen des Freistaates Bayern spreche ich Frau Monika Hofmann, Verwaltungsangestellte und Standesbeamtin, zur Vollendung einer Dienstzeit von 40 Jahren bei der Gemeinde Ensdorf meinen Dank und Anerkennung für die geleistete Treue aus." So steht es in der von Sozialministerin Emilia Müller unterzeichneten Ehrenurkunde. Bürgermeister Markus Dollacker überreichte sie an Monika Hofmann - einer "erfahrenen Mitarbeiterin mit hohem Erfahrungsschatz".

Neben Standesamt, Einwohnermelde- und Personalwesen kümmere sich "die Frontfrau im Rathaus" auch um die Gemeindebeschäftigten und deren Löhne. Von daher dürfe sie ihre Lohnerhöhung selber schreiben, so Dollacker. Seit 1. April 1977 bei der Gemeinde Ensdorf, sei "die hoch angesehene Mitarbeiterin mit großem Erfahrungswissen" 1978 von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rieden, 1980 von der VG Ensdorf und von 1986 bis heute von der Gemeinde Ensdorf übernommen worden. Dabei hätten sich die Koordinaten des Arbeitsplatzes nie geändert.Fünf Bürgermeister seien Monika Hofmanns Vorgesetzte gewesen, listete Dollacker auf. 1984 wurde sie zur Standesbeamtin bestellt, beurkunde seit 33 Jahren Standesamtsfälle. Sie bearbeite aber auch Rentenanträge, Ab-, An- und Ummeldungen, sei im Passamt für Personalausweise, Reisepässe und Ausweise zuständig und für die Organisation von Wahlen. Bei einem Sektumtrunk gratulierte Dollacker mit Blumen zum Jubiläum, sein Vertreter Karl Roppert überreichte einen Präsentkorb. Geschäftsstellenleiter Josef Rester und Kämmerer Josef Donhauser schlossen sich den Glückwünschen namens der Kollegen an.