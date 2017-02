Vermischtes Ensdorf

17.02.2017

17.02.2017

Sehr erfreut war Johann Bösl, Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Ensdorf, dass zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dietz, 22 der 47 Mitglieder (vier Frauen und 43 Männer) gekommen waren. Und auch darüber, dass es gelang, die Junge Union zu beleben.

Politischer Frühschoppen

Neuwahl des Vorstands

In seinem Jahresrückblick berichtete Bösl über den Besuch des Neujahrsempfangs in Ebermannsdorf mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, den traditionellen Preisschafkopf der CSU Ensdorf in Thanheim, die Besichtigung der Ausstellung "Künftiges Leben in Ensdorf", in der 70 Studenten der Technischen Hochschule Nürnberg verschiedene Wohnmodelle für die Zukunft vorstellten. "Die Tagesfahrt führte nach Mallersdorf und war gut besucht.Mit Landrat Richard Reisinger ging es bei einem politischen Frühschoppen um die Landkreispolitik. Aber auch die Flüchtlingsthematik wurde diskutiert. Im September wurden bei einer Grillbrotzeit die Spenden aus dem Erlös des Preisschafkopfes übergeben. Je 250 Euro bekamen der Offene Treff und die Kinderfeuerwehr Ensdorf. Im Dezember ging es nach Habsberg zum Weihnachtskonzert des Rennensembles, einer Vereinigung ehemaliger Domspatzen. Beide Fahrten waren für Mitglieder kostenlos. "Wir haben versucht, gesellschaftlich und politisch für jeden etwas zu bieten", beendete der Ortsvorsitzende seinen Rückblick.Schriftführerin Maria Leikam berichtete über drei Vorstandssitzungen. Josef Müller und Karl Sperl sei zum 80., Siegfried Trettenbach zum 75. und Hans Babl zum 70. gratuliert worden. Für 65-jährige Treue zur CSU sollte Peter Hammer geehrt werden, dieser konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Urkunde und Geschenk werden ihm nachgereicht.Bei der turnusmäßigen Wahl des Vorstands wurde Johann Bösl einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurden Bürgermeister Markus Dollacker und Klaus Hernes zu seinen Stellvertretern gewählt. Schatzmeister Franz Metschl und Schriftführerin Maria Leikam bleiben ebenfalls im Amt. Beisitzer sind Alois Friedrich, Bernhard Graf, Leonhard Holler, Adalbert Pirzer, Wolfram Seebauer und Stefan Renner, Kassenprüfer Sabine Müller und Richard Reiser.Delegierte zur besonderen Kreisversammlung zur Bundestagswahl sind Markus Dollacker, Maria Leikam, Franz Metschl und Sabine Müller. Zu Ersatzdelegierten wählte man Johann Bösl, Bernhard Graf, Klaus Hernes und Wolfram Seebauer."Die CSU ist die politische Kraft, die den Landkreis maßgebend gestaltet", meinte Patrick Fröhlich in seinem Referat. Über Aktuelles aus der Gemeinde berichtete Bürgermeister Markus Dollacker. "Jetzt geht es mit dem Bau der Kinderkrippe los", verkündete er.Beim schnellen Internet und dem Breitbandausbau gehe es weiter und bis Ende 2018 würden alle Ortsteile angeschlossen. Freie WLAN-Hotspots würden im Bereich Kloster und Rathaus sowie in Wolfsbach um das Feuerwehrgerätehaus eingerichtet."Am 6. März geht der Mobilfunksendemast auf der Schön endlich in Betrieb. Das hat die Telekom versprochen", berichtete der Bürgermeister weiter. Der Kinderspielplatz am Moosbergweg in Ensdorf wird neu gestaltet - besonders für Kleinkinder. "Das Einkaufszentrum Edeka kommt", ist sich Dollacker ebenfalls sicher. "Voraussichtlich können wir aber erst Ende 2018 dort einkaufen", musste er einschränken.Ferner berichtete der Bürgermeister über die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat und dass für die Stelle eines Gemeindearbeiters 26 Bewerbungen eingegangen sind.CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz dankte dem Vorstand und den Mitgliedern für ihre Arbeit und griff Themen der Landes- und Bundespolitik auf. "Mit der Plakataktion der neuen Bauernregeln wird mit 1,5 Millionen Euro Steuergeldern ein ganzer Berufsstand diffamiert", kritisierte er. Abschließend forderte er die CSU-Mitglieder auf: "Meiden wir die Extreme von links und rechts".