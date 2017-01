Vermischtes Ensdorf

(sön) Beim Offenen Treff der Pfarrei befassten sich 15 Mädchen und Buben mit der Bedeutung von Weihnachten und der Geburt Jesu. Mit dem Lied "Einfach spitze, dass du da bist" starteten die Kinder mit Inge Roidl und Petra Schimmelpfennig, die von Franziska Staufer und Jule Berger unterstützt wurden, in diese Kinderbibelstunde.

Eine entzündete Kerze in der Mitte der Runde symbolisierte das Licht, das Jesu Geburt in die Welt gebracht habe, erläuterte Inge Roidl im Zuge eines gemeinsamen Gebets. Nach einem Gespräch darüber, was die Kinder alles über Weihnachten wissen, las Jule einen Teil der Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2,1-20. Zur Vertiefung sahen sich alle projizierte Bilder zur Weihnachtsgeschichte anhand biblischer Texte an. Anschließend lösten die Kinder in drei Gruppen ein ergänzendes Bibelpuzzle.