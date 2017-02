Vermischtes Ensdorf

05.02.2017

Langjährige Mitglieder wurden geehrt bei der Jahreshauptversammlung des Ensdorfer Frauenbunds im Pfarrsaal. Vorausgegangen war ein von Geistlichem Beirat Pater Hermann Sturm zelebrierter Lichtmessgottesdienst. Brigitte Fröhlich vom Führungsausschuss vermerkte erfreut: "Wir konnten in unserem Jubiläumsjahr 2016 19 Neuaufnahmen verzeichnen und zählen nun 204 Mitglieder."

Karin Scharl ließ die Veranstaltungen zum Teil auch mit Bildern Revue passieren. Neben der 50-Jahr-Feier erwähnte sie den Kreuzweg in Thanheim, den Weltgebetstag der Frauen in Ebermannsdorf, das Glaubensseminar mit Einkehrtag in Ensdorf oder Palm- und Kräuterbuschenbinden. Mitglieder des Frauenbunds wirkten mit am Eggenbergfest, am Gemeindeschießen und am Ferienprogramm."Selbst - bewusst - offen", so lautet das KDFB-Jahresthema 2017/18, betonte Bezirksvorsitzende Irene Zellner. Dies heiße: "Selbst eine Heimat im Frauenbund finden, sich selbst und anderen bewusstmachen, dass wir eine Gemeinschaft brauchen, die uns von anderen abhebt, und offen sein zu uns selbst und zu anderen."Gemeinsam mit Brigitte Fröhlich zeichnete die Bezirksvorsitzende zahlreiche Frauen für langjährige Treue aus. Viele von ihnen konnten allerdings wegen Glatteisgefahr nicht anwesend sein. Mit Urkunde und Präsent wurden belohnt für 25-jährige Mitgliedschaft Maria Graf, Philomena Hollweck und Katharina Reiser, für 30-jährige Treue Susanne Eckert, Renate List, Johanna Mende. Angelika Reindl, Rita Rost, Anneliese Singer und Maria Singer, für 35 Jahre Anneliese Heimler und Erika Smola.Urkunde, goldene Ehrennadel und Buchpräsent gab es für 40-jährige Treue für Maria Dürr, Amelia Graf und Anna Richthammer, für 50 Jahre für Maria Hafenbradl, Anna Schindler, Cäcilie Wein und Anna Weiß.Geistlicher Beirat Hermann Sturm dankte "für alles, was ihr im Laufe des Kirchenjahres leistet". "Ohne den Frauenbund wäre die Pfarrgemeinde ein ganzes Stück ärmer", betonte er. Ein Schinkenessen beendete den Abend.