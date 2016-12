Vermischtes Ensdorf

31.12.2016

31.12.2016

Seit 2010 ist der Siegener Ausnahmegitarrist Peter Autschbach am Anfang eines neuen Jahres zu Gast im Kloster Ensdorf. "Urlaub by Saiten" heißt sein Workshop, bei dem sich Gitarrenfreaks aus ganz Deutschland ihre Finger wund spielen. Als besonderes Schmankerl findet am Donnerstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr ein Konzert im Mehrzweckraum des Bildungshauses statt.

Von New York bis Kairo

Dass er eine solide Ausbildung genossen hat, unter anderem an der Musikhochschule in Köln und als Privatschüler von Joe Pass, ist Grundlage seines internationalen Schaffens, das ihn von Deutschland über New York bis nach Kairo gebracht hat. Als Gitarrist des Queen-Musicals "We will rock you" und der Rockoper "Tommy" von Who-Gitarrist Pete Townsend stand er viele tausend Mal auf der Bühne. In einem neuen Projekt ist er mit Sängerin Samira Saygili unterwegs. Die Deutsch-Türkin hat nach Stationen im Staatstheater Karlsruhe (klassischer Gesang), Maastricht (Bachelor of Arts), New York ("Jazz bis zum Umfallen"), Istanbul ("Die Wurzeln entdecken") und Sheffield (Studium der Musikpsychologie) einen eigenen hochexpressiven und dennoch natürlich wirkenden Gesangsstil gefunden."Moanin", "Cheek to Cheek", "Sophisticated Lady" und andere beliebte Standards bieten dem Publikum gleichermaßen Bewährtes als auch Innovatives. Karten für den Auftritt gibt es nur an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro, ermäßigt gibt es die Tickets für sieben Euro.