Vermischtes Ensdorf

10.04.2017

(sön) Die heiße Phase für ihr neues Stück "Der Bulle von Rosenheim" hat die Theatergruppe der DPSG Ensdorf mit einem Probenwochenende im Bayerischen Wald eingeläutete. Übungen, um Gestik und Mimik auf der Bühne zu verbessern, bildeten den Start am Samstag. Ein Vertrauens-Training im Freien folgte: Die Akteure mussten beim Übersteigen einer Leiter, die nur von den Mitspielern senkrecht gehalten wurde, zeigen, dass sie ihnen vertrauen. So wurde klar, dass das Stück nur gelingen kann, wenn das Team zusammenhält. Nachmittag und Abend waren dem Ausarbeiten einiger Szenen gewidmet. Das gemeinsame Vernichten eines Pizza-Turms rundete den gemütlichen Teil ab.

Kartenbestellung Kartenreservierungen nimmt täglich ab 16 Uhr Herbert Scharl (0151/40 03 23 45) entgegen. Die Karte für Erwachsene kostet sechs Euro, Jugendliche bis 16 Jahre zahlen vier Euro. (sön)

Der Sonntag begann mit einem besinnlichen Einstieg und der nochmaligen Durcharbeitung des ganzen Stücks. Zur Freude des für die Regie verantwortlichen Herbert Scharl haben sich alle Akteure inklusive Souffleuse die Zeit für dieses intensive Probenwochenende genommen."Der Bulle von Rosenheim" hat am Sonntag, 23. April, um 14 Uhr im Theatersaal des Klosters Ensdorf Premiere. Weiteren Vorstellungen gibt es am Sonntag, 23. April, Freitag, 28. April und Samstag, 29. April, jeweils um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr.