29.01.2017

Zahlreiche Gäste, darunter auch den Ensdorfer Gemeinderat, hießen Bürgermeister Markus Dollacker und Dr. Michael Doblinger, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Unteres Vilstal im Wittelsbacher Saal in Ensdorf willkommen. Sie alle waren gekommen, um die größte Goldmünze Europas zu bestaunen.

Diese ist nach ihrem kleinen Bruder, dem Wiener Philharmoniker benannt und heißt deshalb Big Phil. Sie hat einen Durchmesser von 37 Zentimetern und wiegt 31,1 Kilo. Die von der österreichischen Nationalbank im Jahr 2004 geprägte Mega-Münze ist eine von 15, die weltweit existieren. Ihr Nennwert beträgt 100 000 Euro. Der aktuelle Wert liegt aufgrund des gestiegenen Goldpreises bei etwas über 1,2 Millionen Euro. Auf der Vorderseite zeigt die Münze die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und auf der Rückseite diverse Musikinstrumente."Die Raiffeisenbank Unteres Vilstal wird weiter stark in der Region vertreten sein und näher am Kunden", betonte Doblinger. Er erwähnte nicht nur den Neubau der Filiale in Rieden, sondern auch Veranstaltungen wie die Präsentation der Münze.