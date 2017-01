Vermischtes Ensdorf

(sön) "Für Don Bosco war die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ein großes Anliegen. Für ihn standen dabei die Bildung aber auch kreative Freizeitaktivitäten im Vordergrund." Dies betonte im Zuge des Festgottesdienstes, bei dem am Sonntag die Salesianer ihren Ordensgründer Don Bosco feierten, die Leiterin der Umweltstation, Gloria Reithmaier. Diese von Don Bosco vorgelebten Ideale verfolgten durch vielfältige Angebote auch die Mitarbeiter des Bildungshauses.

Erdbeben und Drogen

Die Salesianer Don Boscos seien aber nicht nur in Deutschland sondern auf der ganzen Welt aktiv. In mehr als 7000 Kinder- und Jugendzentren in über 130 Ländern vermittelten sie jungen Menschen Wissen, Können und Orientierung. Im Festgottesdienst, so Gloria Reithmaier, wolle sie ein Projekt aus einem Land vorstellen, das für seine schweren Umweltkatastrophen bekannt ist und zu den ärmsten Ländern der Welt gehört: Haiti.Vor allem durch schwere Erdbeben hätten tausende Kinder ihre Eltern verloren. "Sie versuchen sich alleine durchzuschlagen, sie arbeiten, betteln oder stehlen. Viele kommen mit Drogen oder kriminellen Banden in Kontakt. Seit 80 Jahren seien die Salesianer in Haiti in der Bildungsarbeit aktiv. Pater Stra lebt seit 30 Jahren in Haiti und hat zwei Waisenhäuser mit dem Namen "Lakay" (Zuhause) gegründet. Um die Straßenkinder an ein normales Leben zu gewöhnen, werde ein typisch salesianisches, dreistufiges System angewendet: Die erste Stufe heiße "La Rue," die Straße, bei der Streetworker mit den Kindern Kontakt aufnehmen, um deren Vertrauen zu gewinnen. Bei der zweiten Stufe "Lakou" (Hof) können die Kinder - zurzeit täglich 340 junge Menschen zwischen sechs und 20 Jahren - in den Hof der Zentren kommen, um sich zu waschen, zu essen und zu spielen.Bei der dritten Stufe "Foyer Lakay" (Das Zuhause) dürfen Kinder, die regelmäßig an schulischen und Freizeitaktivitäten teilnähmen, in das Waisenhaus einziehen. Sie gingen zur Schule, absolvierten bei den Salesianern eine Ausbildung, erhielten so neue Zukunftsperspektiven und würden auch im Berufsleben noch von den Salesianern betreut.Abschließend lud Gloria Reithmaier die Gottesdienstbesucher zur Besichtigung einer kleinen Ausstellung zum Waisenkinder-Projekt im Foyer des Bildungshauses ein.