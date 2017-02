Vermischtes Ensdorf

09.02.2017

Dem Publikum ist es mittlerweile egal, ob der Blaue Montag wirklich an einem Montag, oder - wie im Kloster Ensdorf - an einem Sonntag abgehalten wird. Denn die Auftritte der Vier Unverdorbenen des Neunburger Kunstvereins haben längst Kultstatus bei ihrer Fangemeinde erlangt. Das wurde am Sonntagabend bei ihrem aktuellen Satire-Programm "Himmlisches und Höllisches" erneut deutlich.

Der Klosterkeller platzte fast aus allen Nähten. Die Vier Unverdorbenen, das sind Karl Stumpfi als Rezitator sowie Klaus Götze, Jürgen Zach und Franz Schöberl mit ihren Instrumenten und Gesang. Nach dem Blues "Stormy Weather" zum Auftakt warteten die Musiker mit einer nicht alltäglichen Version der Europa-Hymne auf. Dabei habe Beethoven beim Komponieren bestimmt nicht an Europa gedacht, gab der Rezitator zu bedenken. Schon eher daran, wie er seine 9. Symphonie anständig zu Ende bringen könnte. Sie lieferte Karl Stumpfi die Steilvorlage für den Vortrag der Glosse "Die Beethovenmaske" von Alfred Polgar, der sich mit einer nicht immer artgerechten Verwendung von zahlreichen an den Komponisten erinnernden Devotionalien auseinandersetzte. Bestens in die Gegenwart passte ein Text von Ludwig Thoma, der dem Abgeordneten Josef Filser "politische Gedanken zur Religion" in den Mund gelegt hatte. Wie sich "Ein Wiener Barockmensch in Berlin" fühlt, wurde mit einer "Reise-Impression" von Egon Friedell verdeutlicht, zusammen mit dem Marlene Dietrich/Hildegard Knef-Evergreen "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin".Nach dem Musik-Klassiker "Bei mir bist du scheen" las Stumpfi die Anekdote "Von Rebbe Grün" von Friedrich Torberg. Zu schauspielerischer Hochform lief er bei der Geschichte "Die Taube und der Engel" auf - Autor Rudolf Stürzer nimmt hier das Phänomen "Massenpsychose" aufs Korn. Die Vor- und Nachteile eines Aufenthaltes im Himmel oder in der Hölle stellte Stumpfi unter anderem mit Gedichten von Karl Valentin und Fritz Grünbaum durchaus nachvollziehbar heraus.Auf dem aktuellsten Stand, was Lokalkolorit betraf, war Jürgen Zach mit seinen Ensdorfer Gstanzeln. Nachdenklich stimmte das von ihm gesungene Lied "Bella ciao", als passendes Intro zum autobiografischen Bericht "Meine erste Revolution" von Gerhard Polt, der schon das Finale dieses kurzweiligen Abends einläutete. Die Vier Unverdorbenen ließen sich aber nicht lange zu Zugaben nötigen. Das applaudierende Publikum wurde gleich zum nächsten Blauen Sonntag am 5. November eingeladen.